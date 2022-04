În ciuda ploii abundente din București, câteva sute de oameni au pornit la pas prin centrul orașului, într-un gest de mărturisire publică a credinței și de unitate cu creștinii din lumea întreagă. Într-una dintre cele mai importante sărbători pentru catolici, în piața Sfântul Petru din Vatican, Papa Francisc a transmis un mesaj prin care îndeamnă la pace, denunțând violențele din Ucraina.

Ceremonia religioasă a început în piața Vladimir Ghika, chiar lângă Biserica Franceză, cu sfințirea tradiționalelor ramuri de salcie. Este prima dată când Arhiepiscopul Mitropolit romano-catolic Aurel Percă a condus procesiunea de Florii pe străzile Capitalei.

În ciuda vremii grele de duminică din București, câteva sute de credincioși au pornit încolonați până la Catedrala Sfântul Iosif.

Credincios: „Este greu, dar tot am reușit și am venit, chiar dacă e vremea urâtă, tot am venit.”

Credincios: „Este foarte important, mai ales acum în această perioadă, când am fost toți bulversați, ne aduce o pace în primul rând interioară. Și asta ne și dorim, nu mai mult.”

Copiii au purtat o cruce asemănătoare cu cea de la Roma, încredințată în anul 1984 de Papa Ioan Paul al II-lea tinerilor, că semn al iubirii și al mântuirii.

Șerban Traciziu, purtător de cuvânt al Bisericii Romano-Catolice: „Încercăm să reconstituim momentul intrării în Ierusalim a lui Isus Hristos, acea intrare mesianică, Isus împreună cu ucenicii și apostolii vin în Ierusalim. Era un mod de a spune, iată a venit pentru Ierusalim și pentru lumea întreagă o șansă a păcii. Ramurile sunt ceea ce purtau și ucenicii și apostolii în mână atunci când intrau în Ierusalim. Aveau ramuri și așterneau hainele înaintea lui Isus, cumva o recunoaștere a lui Mesia.”

Bisericile catolice din toată țara, pline de credincioși

De sărbătoarea Floriilor, bisericile catolice din toată țara au fost neîncăpătoare. La Târgu Mureș, sute de credincioși romano-catolici au venit pregătiți cu ramuri de salcie, pentru a fi sfințite, celebrând astfel sărbătoarea care vestește Paștele.

Credincios: „Ne pregătim pentru Paște. Am adus pentru sfințire.”

Credincios: „Pentru cei creștini de rit catolic este sărbătoare mare. Este eliberarea sufletului. Tot timpul trebuie să fim buni, nu numai în săptămâna mare.”

Peste 800 de credincioși au participat la slujba de la Catedrala catolică din Iaşi, cea mai mare participare de după perioada pandemiei. Sfânta Liturghie de Florii a fost celebrată de PS Iosif Păuleț, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași.

La Vatican, la finalul slujbei din duminica Floriilor, papa Francisc a făcut apel pentru un armistițiu în Ucraina, de Paște.

Papa Francisc: „Lăsăți armele jos! Să înceapă un armistițiu de Paște. Dar nu pentru reînarmare și reluarea luptelor, să fie un armistițiu care să ducă la pace prin negocieri reale, voința de a face sacrificii pentru binele oamenilor. De fapt, ce victorie ar fi aceea, să pui un steag pe o grămadă de moloz?"

În Piața Sfântul Petru din Vatican au fost prezenți mii de oameni la sărbătoarea ce deschide Săptămâna Sfântă, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 2019, din cauza pandemiei.