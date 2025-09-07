Misterul a doi pterosauri a fost descoperit de cercetători. Ce s-a întâmplat, mai exact, în urmă cu 150 de milioane de ani

Cauza morții a doi pterosauri tineri, care i-a nedumerit pe cercetători, a fost dezvăluită de paleontologii din Germania în ceea ce au descris ca „o autopsie care a durat 150 de milioane de ani”.

Analiza fosilelor bine conservate ale puiilor, găsite în depozitele lagunare care alcătuiesc calcarele Solnhofen din sudul Germaniei, a revelat că ambele reptile zburătoare au suferit leziuni similare imediat înainte de moartea lor – aripi rupte, scrie Independent.

Echipa de la Centrul pentru Paleobiologie și Evoluția Biosferei al Universității din Leicester a declarat că descoperirea este o dovadă puternică a existenței furtunilor tropicale antice și a modului în care acestea au modelat registrul fosilelor.

Paleontologii cred acum că cei doi pterozauri tineri au murit în urmă cu 150 de milioane de ani, când o furtună tropicală a lovit ceea ce este astăzi Germania, vânturile puternice rupându-le aripile.

Ambele fosile prezintă aceeași leziune neobișnuită, a afirmat echipa – o fractură curată, înclinată, a humerusului. Ambele erau „rupte într-un mod care sugerează o forță de torsiune puternică, probabil rezultatul unor rafale puternice de vânt, mai degrabă decât al unei coliziuni cu o suprafață dură”, au afirmat ei.

Conservarea excepțională a scheletelor fragile

„Răniți grav, pterozaurii s-au prăbușit în lagună, s-au înecat în valurile provocate de furtună și s-au scufundat rapid pe fundul mării, unde au fost îngropați rapid de noroiul calcaros foarte fin, ridicat de furtunile mortale. Această îngropare rapidă a permis conservarea remarcabilă a fosilelor lor”, au spus autorii.

Autorii au spus că descoperirea lor explică de ce fosilele mai mici sunt atât de bine conservate – ele au fost un rezultat direct al furtunilor – o cauză frecventă de moarte pentru pterozaurii care trăiau în regiune.

Autorul principal al studiului, Rab Smyth, a declarat: „Pterozaurii aveau schelete incredibil de ușoare. Oasele goale, cu pereți subțiri, sunt ideale pentru zbor, dar groaznice pentru fosilizare. Șansele de a păstra unul sunt deja slabe, iar găsirea unui fosil care să vă spună cum a murit animalul este și mai rară.”

