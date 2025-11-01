Copiii și adulții au sărbătorit Halloween-ul cu costume și decorațiuni spectaculoase. Petrecerile tematice au cuprins orașele

01-11-2025 | 19:46
Demoni, prințese și supereroi au pus stăpânire pe țară. Mai mari sau mai mici, cu toții au întâmpinat Halloween-ul la petreceri tematice, în costume spectaculoase și decoruri înfricoșătoare.

Claudia Nițoi

Și, cel puțin pentru o seară, au fost dulciuri în exces pentru că, da, de Halloween copiii merg din casă în casă, deghizați, și după ce întreabă gazdele „ne dați ori nu ne dați?", așteaptă să primească bomboane.

Zâne, monștri, pirați ori personaje din filme fantastice au cotropit acest cartier de lângă București.

Fetiță: „Sunt Frumoasa din pădurea adormită pentru că… nu știu. Îmi place și cred că e drăguță.”

Fetiță:M-am costumat în regina vampir, e negru cu roșu, reprezintă sângele și o viață eternă.”

Inclusiv adulții s-au pregătit serios pentru această sărbătoare în ideea că, după prea multe acadele, vampirilor care vin la colindat ar putea să li se facă foame.

Corespondent PROTV:Ca să aducă un strop de tradiție românească acestei sărbători, unii au pregătit sarmale și le împart vecinilor. Spun că, dacă tot este o sărbătoare împrumutată, măcar să aibă gustul de acasă.”

Bărbat: „Am spus să nu venim cu mâna goală, am făcut 400 de sarmale, toată lumea s-a bucurat și se pare că data viitoare trebuie să aducem mai multe.”

Alții au făcut ca atmosfera să fie exact ca în film. Dacă cei mici au umblat pe străzi deghizați, tinerii și-au etalat costumele în club.

Băiat:Sunt pasionat de istorie și mi s-a părut foarte interesantă istoria comandantului căzut în Războiul Rece. Iubita mea s-a ocupat de machiaj și pălăria o am de la bunica mea.”

Băiat: „A fost personajul meu preferat din copilărie, eroul meu preferat.”

Fată:În Maleficent vreau să fiu total diferită față de cum sunt de obicei.”

Fată: „M-am pregătit cu ținuta asta cu 2 luni înainte pentru că anul trecut am rămas în criză de timp.”

Fată:Mi s-a părut foarte tare ideea să fie un personaj masculin purtat de o fată.”

La fel au procedat și patronii de restaurante și cluburi, care s-au pregătit din timp pentru Halloween și au decorat localurile cât mai înfricoșător.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-11-2025 19:46

