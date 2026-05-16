S-au plimbat, au savurat fructe de mare proaspete la terasele cu vedere spre valuri și, desigur, au făcut sute de fotografii. Unii au ajuns acolo doar pentru acest weekend, alții stau mai mult pentru că a început programul, ''Litoralul pentru toți''!

În acest mijloc de mai, marea ne încântă cu o culoare spectaculoasă, aproape exotică, iar soarele a strălucit toată ziua.

De la familii cu copii până la tineri veniți pentru un weekend și care au de bifat în mod obligatoriu Cazinoul recent renovat, toți spun același lucru: atmosfera pare desprinsă dintr-o carte poștală.

Miile de turiști aflați la plimbare pe celebra faleză au făcut ca locul să arate ca un furnicar.

„Este un peisaj pe care an de an vin să îl admir. În primul rând, pentru culoare pentru ce inspiră ea, liniște și frumos”

Unii au pornit în croazieră pe mare cu ambarcațiunile de agrement, unele cu design de epocă. Iar alții, veniți doar pentru câteva ore, au profitat de ziua superbă și de briză.

Tânăr: „De fiecare dată este ca prima oară, foarte frumoasă ce să vă spun aceleași emoții ca prima oară”.

Pentru administratorii cherhanalelor a fost o zi neașteptat de plină. A contat și faptul că litoralul nu se află, încă, sub codul galben de ploi și furtuni.

Florin Bătârlău, administrator terasă: „Atmosfera de vacanță a început să se simtă și la noi în Portul Tomis avem și aliatul numărul unu, care este vremea, se vede că turiștii deja au început vacanțele căci nu se mai grăbesc stau la povești privesc marea, iahturile."

Au fost destui și cei care au petrecut cateve ore la delfinariu, urmărind spectacolul frumoaselor mamifere marine.

Și tot în acest weekend au sosit și primele grupuri de turiști prin programul „Litoralul pentru Toți".

Laura Niculescu, șef recepție hotel: „În perioada aceasta ne găsiți pe Litoralul pentru Toți la tarife începând de la 350 de lei la suite și 200 de lei la camere."

80 de hoteluri de două, trei și patru stele din toate stațiunile vin cu prețuri mai mici și cu 50% față de vârful de sezon. Eforie Nord este cea mai accesibilă destinație înscrisă în program, fiind urmată de Neptun-Olimp, Mamaia și Costinești.