Pregătiri la Constanța pentru Ziua Marinei. 3.500 de militari și 28 de nave vor participa la paradă

Stiri Diverse
13-08-2025 | 14:50
Mai sunt două zile până la ziua Marinei, iar în Constanța marinarii militari au ieșit la prima oră a dimineții în largul mării, pentru repetiția generală.

Yvette Mîrza

Fregatele, corvetele și vedetele rapide și-au ocupat repede pozițiile, iar pe faleză s-au pus la punct ultimele detalii pentru expoziția de tehnică militară.

Repetițiile s-au încheiat în urmă cu puțin timp pe faleza Cazinoului din Constanța. A fost practic o simulare pentru ce urmează vineri, de ziua Marinei Române.

Un număr de 3.500 de militari, 28 de nave de luptă și 20 de aeronave vor face spectacol atât pe mare, cât și pe uscat. Navele sunt deja în largul mării, în dispozitiv, și vor rămâne aici până vineri, spre bucuria turiștilor.

De altfel, la festivitatea de vineri sunt așteptați 10-12.000 de oameni. Vor vedea demonstrații, un show aviatic spectaculos și jocuri marinărești.

Va fi cel mai aglomerat weekend de până acum pe litoral. Specialiștii în turism spun că 200.000 de turiști își vor petrece zilele libere pe litoralul românesc.

Ziua Marinei Române vă fi sărbătorită începând cu ora 10:00, în fața comandamentului Flotei.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, spectacol, Ziua Marinei,

Dată publicare: 13-08-2025 13:37

Pe 15 august, România sărbătorește Ziua Marinei, o zi plină de tradiții și semnificații, strâns legată de praznicul Sfintei Marii, protectoarea marinarilor.

