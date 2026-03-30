Clădirea a fost recent renovată, iar cererea depășește cu mult oferta de 22 de locuri.

Înscrierile încep abia marți dimineață.

Primele persoane s-au așezat la rând încă de sâmbătă după-amiază. Părinții și bunicii și-au adus scaune pliabile și umbrele și stau "de pază" prin rotație în fața Școlii Gimnaziale nr. 7 din Botoșani. Unitatea de învățământ va avea, din toamnă, o clasă de învățare alternativă, step by step, cu 22 de locuri, pentru ciclul primar.

Femeie: „Nu cred că e normal ce se întâmplă. Prefectul spune că fenomenul arată lipsa de încredere în sistemul educațional”.

Raluca Curelariu, prefectul județului Botoșani: „Cred că ar trebui să meargă acasă. În același timp, dacă avem 20 de părinți care au simțit nevoia să stea la rând, câteva zeci de ore pentru a-și asigura un loc într-o clasă step by step, este evident că ceva nu funcționează”.

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani respinge ideea înscrierii după principiul primul venit, primul servit, ci a comunicat anumite criterii: familia să aibă domiciliu în zonă, părinții copilului să fie salariați și eventual, cel mic să aibă un frate sau o soră într-o clasă mai mare din școala respectivă.

Din toamnă, clasa va avea doi învățători și program prelungit, până la 5 după-amiază. Sistemul "step by step" pune accent pe învățarea graduală aplicată fiecărui copil în parte. În Botoșani vor exista alte patru clase de acest tip la alte școli.

Bogdan Suruciuc, inspector-șef ISJ Botoșani: „Unitatea de învățământ va primi toate cererile și le va înregistra așa cum sunt ele completate de către părinți, apoi vom analiza și vom decide dacă trebuie suplimentată sau transformată o clasă din tradițional în alternativa step by step sau este suficient ce s-a propus acum”. 

Înscrierile încep marți dimineață și se termină pe 6 mai. 