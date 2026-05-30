Primul a ajuns la spital un bărbat de 52 de ani. A povestit că ar fi coborât să verifice ceva la mașină, moment în care sălbăticiunea l-a atacat. A scăpat cu zgârieturi și a fost trimis la secția de infecțioase pentru vaccinul antirabic.

Pe seară, un israelian de 23 de ani, student la Medicină în România, a fost mușcat de braț de un urs, lângă Cetatea Poenari. A ajuns la spital cu un echipaj SMURD.

Și el susține că nu hrănea ursul și nici nu voia să-l filmeze, ci ar fi fost atacat prin geamul coborât al mașinii. Le-a spus medicilor că nici el nu s-a lăsat mai prejos și i-a tras ursului un pumn.

Este posibil ca cei doi bărbați să încerce să evite astfel amenda. Bulgarul atacat miercuri — filmat când hrănea ursul — a fost amendat cu 20.000 de lei. Amenda maximă pentru hrănirea urșilor aflați în libertate a crescut la 30.000 de lei.