Mai multe echipe s-au întrecut la gătit și creativitate. Inițiativa aparține Băncii de Alimente Cluj, care a vrut să demonstreze că produsele gata de aruncat pot fi folosite la rețete simple.

Concurenții s-au lăsat purtați de imaginație și au gătit de la preparate tradiționale românești, până la mâncăruri internaționale.

Paula Partnoi, concurent: „La felul principal vom avea crispy de pui cu piure. Avem mere, pere, kiwi, kaki, struguri, și mai vedem, compot de caise. Atunci când mă simt foarte stresată, îmi place să intru în bucătărie, și să le fac așa, cu minuțiozitate”.

Adrian Madar, proprietar restaurant: „Câteva aperitive, câteva gustări, ca să deschidem practic papilele gustative pentru ce urmează pentru jurizare”.

200 de persoane au fost prezente la eveniment. Cererea pentru mâncare a fost mare.

Andreea Bobiș, Președinte Banca pentru Alimente Cluj: „Am salvat de la risipă 1.604 tone din ianuarie și până la final de august și vorbim de 34.000 de persoane hrănite în fiecare săptămână”.

La final, participanții au fost încurajați să ia acasă preparatele rămase.