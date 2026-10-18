Un elicopter, o trăsură, ori câțiva urși polari. Sunt doar o mică parte din instalațiile luminoase care atrag toate privirile la Grădina Botanică din București.

Băiat: „Îmi place, e cel mai frumos parc care l-am văzut vreodată. Mi-au plăcut toate.”

Mamă cu fiica: „A fost foarte energică, i-au plăcut cam toate instalațiile, am făcut poze peste tot”.

Corespondent Pro TV: „Acest labirint luminat în nuanțe de verde, auriu alb și mov pare că este atracția parcului. Pe fundal se aud acorduri de vals iar luminile parcă dansează în timp ce oamenii fac fotografii.”

Conceptul de anul acesta este Ocolul Pământului. Organizatorii au pregătit un traseu de un kilometru și jumătate în aer liber. Vizitatorii sunt purtați prin 12 țări.

Cristian Hossu, organizator: „Avem peste 1 milion de luminițe în gradina botanică distribuite în peste 200 de sculpturi, din care cea mai mare gradină dansantă are mai mult de jumătate de teren de fotbal ca suprafață.”

Lumina Park este deschis până în februarie. De Halloween, pânze de păianjen vor acoperi Grădina Botanică, promit organizatorii.