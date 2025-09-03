Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care elimină restricțiile pentru lichide. Se pot lua sticle de până la 2 litri

Aeroportul Internațional„Avram Iancu" din Cluj-Napoca este primul din România care a anunțat eliminarea restricțiilor pentru transportul lichidelor în bagajul de mână.

De miercuri, 3 septembrie, pasagerii pot urca la bord și cu sticle de 2 litri.

Aeroportul din Cluj este primul din România care aplică această măsură. Fie că vorbim despre creme, șampon, gel de duş, apă sau alte lichide, toate vor putea fi transportate în bagajul de mână direct în ambalajul lor.

Singura condiție este să nu aibă mai mult de 2 litri. Nouă regulă se aplică și pentru sticlele cu apă, care pot fi luate de călători cu ei în avion. De asemenea, în bagaj vor putea rămâne și dispozitivele electronice, cum ar fi telefoanele, tabletele sau laptopurile. Acestea nu vor mai trebui scoase, pentru a fi verificate separat, cum se întâmpla până acum.

Atenție însă la zborurile cu escală, asta pentru că există riscul ca aeroportul pe care aterizați să nu fie dotat cu astfel de scannere autorizate și astfel, la următorul control de securitate, veți fi nevoiți să aruncați totul la gunoi.

