Ciupercile, atracția weekendului la Iași. 250 de soiuri, inclusiv cea mai toxică din Europa, au fost expuse publicului

Stiri Diverse
20-10-2025 | 07:40
×
Codul embed a fost copiat

Ciupercile au fost vedete în weekend la Grădina Botanică din Iași. 250 de soiuri – atât comestibile, cât și toxice – au fost adunate din pădurile din zonă și expuse publicului.

autor
Iulia Ciuhu

Evenimentul a atras sute de vizitatori, care au aflat cum pot evita speciile ce nu sunt destinate consumului.

Ciupercile expuse la Grădina Botanică din Iași au fost culese din Parcul Natural Putna-Vrancea, din pădurile de lângă oraș sau din zonele montane.

250 de specii – comestibile și toxice – au fost prezentate vizitatorilor. Fiecare a avut planșe cu explicații, pentru ca oamenii să afle diferența dintre soiuri.

Cea mai toxică ciupercă din Europa

Cătălin Tănase, directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași: „Buretele viperei este cea mai toxică ciupercă din România și din Europa. Cum o deosebim față de celelalte specii? La baza piciorului se poate vedea un săculeț, se cheamă volvă, este de fapt o membrană care protejează întreg corpul. Un alt caracter este acest inel persistent, lamele de culoare albă.”

Citește și
salvamont
Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci

Ciupercile au fost expuse proaspete, de aceea au putut fi văzute doar două zile.

Student:E chiar foarte interesant să vadă tinerii ciupercile care nu sunt comestibile și periculoase pentru oameni, și chiar mortale.”

Femeie: „Am câteva soiuri pe care le avem în împrejurimi, le consumăm și acum am venit să mai cunosc și altele.”

Femeie:Mi se pare foarte utilă pentru educație, mai ales că sunt foarte multe persoane pasionate de a consuma ciuperci.”

Studentă: „Cred că este o expoziție foarte interesantă, pentru că ne arată organisme foarte importante în biodiversitate, dar pe care nu le cunoaștem, din păcate.”

Prețul unui bilet a fost de 15 lei. Studenții și pensionarii au plătit 10 lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, expozitie, ciuperci,

Dată publicare: 20-10-2025 07:40

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Zacusca de ghebe - rețeta tradițională pas cu pas pentru o gustare delicioasă. De ce este atât de specială și cât se fierbe
Stiri Diverse
Zacusca de ghebe - rețeta tradițională pas cu pas pentru o gustare delicioasă. De ce este atât de specială și cât se fierbe

Zacusca de ghebe rămâne una dintre cele mai apreciate preparate tradiționale românești. Combinația atentă de legume și ciuperci, gătită încet, conferă preparatului savoare și textură, transformând fiecare felie de pâine într-o experiență culinară autentic

Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci
Stiri actuale
Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci

Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Un bărbat a murit după ce a mers la cules de ciuperci într-o pădure din Neamţ. A alunecat şi a căzut într-un râu
Stiri actuale
Un bărbat a murit după ce a mers la cules de ciuperci într-o pădure din Neamţ. A alunecat şi a căzut într-un râu

Un bărbat de 67 de ani, care a mers la cules de ciuperci în pădurea din apropierea stadionului Bicaz, a decedat după ce a alunecat şi a căzut, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Recomandări
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Stiri Justitie
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Sugestia controversată a lui Donald Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „Să fie împărţită aşa cum este”
Stiri externe
Sugestia controversată a lui Donald Trump pentru a opri războiul din Ucraina: „Să fie împărţită aşa cum este”

Președintele american Donald Trump a sugerat “divizarea” regiunii Donbas din Ucraina pentru a se pune capăt războiului: "Deocamdată, ambele părţi implicate în conflict ar trebui să se oprească la linia de luptă”.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță
Stiri actuale
Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță

Expertiza făcută la blocul din Calea Rahovei, avariat de explozia puternică de vineri dimineață, arată clar că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul făcut de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Top citite
1 fumat terasa
Shutterstock
Doctor de bine
Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge
2 hipertensiune arteriala
Shutterstock
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
3 alergat miscare sport
StirilePROTV
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Octombrie 2025

29:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28