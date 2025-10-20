Ciupercile, atracția weekendului la Iași. 250 de soiuri, inclusiv cea mai toxică din Europa, au fost expuse publicului

Ciupercile au fost vedete în weekend la Grădina Botanică din Iași. 250 de soiuri – atât comestibile, cât și toxice – au fost adunate din pădurile din zonă și expuse publicului.

Evenimentul a atras sute de vizitatori, care au aflat cum pot evita speciile ce nu sunt destinate consumului.

Ciupercile expuse la Grădina Botanică din Iași au fost culese din Parcul Natural Putna-Vrancea, din pădurile de lângă oraș sau din zonele montane.

250 de specii – comestibile și toxice – au fost prezentate vizitatorilor. Fiecare a avut planșe cu explicații, pentru ca oamenii să afle diferența dintre soiuri.

Cea mai toxică ciupercă din Europa

Cătălin Tănase, directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași: „Buretele viperei este cea mai toxică ciupercă din România și din Europa. Cum o deosebim față de celelalte specii? La baza piciorului se poate vedea un săculeț, se cheamă volvă, este de fapt o membrană care protejează întreg corpul. Un alt caracter este acest inel persistent, lamele de culoare albă.”

Ciupercile au fost expuse proaspete, de aceea au putut fi văzute doar două zile.

Student: „E chiar foarte interesant să vadă tinerii ciupercile care nu sunt comestibile și periculoase pentru oameni, și chiar mortale.”

Femeie: „Am câteva soiuri pe care le avem în împrejurimi, le consumăm și acum am venit să mai cunosc și altele.”

Femeie: „Mi se pare foarte utilă pentru educație, mai ales că sunt foarte multe persoane pasionate de a consuma ciuperci.”

Studentă: „Cred că este o expoziție foarte interesantă, pentru că ne arată organisme foarte importante în biodiversitate, dar pe care nu le cunoaștem, din păcate.”

Prețul unui bilet a fost de 15 lei. Studenții și pensionarii au plătit 10 lei.

