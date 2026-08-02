Loto - Numerele câștigătoare de duminică, 2 august:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a şi a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 iulie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 988.285,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Galaţi.

La tragerea Noroc de joi, 30 iulie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 110.610 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe Amparcat.ro.