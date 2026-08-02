„În urma atacului cu drone inamice, două persoane au fost ucise. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Aceştia vor primi tot ajutorul necesar”, a scris guvernatorul din Saratov, fără a oferi alte detalii.

În faţa persistenţei atacurilor Moscovei asupra teritoriului său, Ucraina intensifică atacurile împotriva obiectivelor civile din Rusia şi din teritoriile ocupate, vizând în special, în ultimele săptămâni, rafinării şi depozite de combustibil, depozitele gigantului de comerţ electronic Wildberries şi nave de marfă pe mare.

Sâmbătă, cel puţin 10 persoane au fost ucise în Kiev şi în regiunea sa în urma unui nou atac cu rachete balistice ruseşti. În total, Rusia a lansat 35 de rachete şi 185 de drone de atac asupra Ucrainei în cursul nopţii, dintre care două rachete şi 154 de drone au fost interceptate, potrivit forţelor aeriene ucrainene.