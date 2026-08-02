Actorul Vincent Pastore, cunoscut pentru rolurile de gangsteri, precum cel din ”Clanul Soprano”, a murit la 80 de ani

Bob McGowan, care i-a fost impresar lui Pastore încă din perioada în care acesta juca în ”Clanul Soprano”, a declarat pentru Associated Press că a aflat despre decesul său sâmbătă, de la un alt client şi actor din serial, Vincent Curatola.

El a precizat că Pastore a fost găsit în locuinţa sa din City Island, New York, după ce nu mai dăduse niciun semn de viaţă timp de câteva zile.

McGowan a menţionat că încercase să ia legătura cu Pastore în legătură cu o posibilă oportunitate profesională.

”Era cel mai loial client şi se implica mereu în acţiuni caritabile”, a spus McGowan, ”şi era genul de om care ajuta pe oricine, ceea ce este o raritate în domeniul meu”.

Robert Attermann l-a reprezentat pe Pastore timp de peste 30 de ani, inclusiv înainte de perioada ”Clanul Soprano”. Deşi Pastore va rămâne în memoria publicului drept ”Big Pussy”, el a fost mult mai mult decât atât, a afirmat Attermann într-un mesaj transmis agenţiei AP.

”Vinny a fost unul dintre cei mai buni şi mai generoşi oameni pe care i-am cunoscut vreodată”, a spus Attermann. ”Îi trata pe toţi cu căldură şi respect, fără a refuza vreodată un fan care îşi dorea o fotografie sau un autograf. Aprecia sincer oamenii care îl susţineau şi îi făcea mereu să se simtă preţuiţi”, a adăugat el.