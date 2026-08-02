Actorul Vincent Pastore, cunoscut pentru rolurile de gangsteri, precum cel din ”Clanul Soprano”, a murit la 80 de ani

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Getty

Vincent Pastore, un actor veteran care a interpretat roluri de gangsteri şi oameni duri a murit la vârsta de 80 de ani, scrie Associated Press, potrivit News.ro.

autor
Stirileprotv

Bob McGowan, care i-a fost impresar lui Pastore încă din perioada în care acesta juca în ”Clanul Soprano”, a declarat pentru Associated Press că a aflat despre decesul său sâmbătă, de la un alt client şi actor din serial, Vincent Curatola.

El a precizat că Pastore a fost găsit în locuinţa sa din City Island, New York, după ce nu mai dăduse niciun semn de viaţă timp de câteva zile.

McGowan a menţionat că încercase să ia legătura cu Pastore în legătură cu o posibilă oportunitate profesională.

”Era cel mai loial client şi se implica mereu în acţiuni caritabile”, a spus McGowan, ”şi era genul de om care ajuta pe oricine, ceea ce este o raritate în domeniul meu”.

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Robert Attermann l-a reprezentat pe Pastore timp de peste 30 de ani, inclusiv înainte de perioada ”Clanul Soprano”. Deşi Pastore va rămâne în memoria publicului drept ”Big Pussy”, el a fost mult mai mult decât atât, a afirmat Attermann într-un mesaj transmis agenţiei AP.

Vinny a fost unul dintre cei mai buni şi mai generoşi oameni pe care i-am cunoscut vreodată”, a spus Attermann. ”Îi trata pe toţi cu căldură şi respect, fără a refuza vreodată un fan care îşi dorea o fotografie sau un autograf. Aprecia sincer oamenii care îl susţineau şi îi făcea mereu să se simtă preţuiţi”, a adăugat el.

Attermann a adăugat că Pastore iubea meseria de actor şi era pasionat de arta sa, încurajându-i totodată pe tinerii actori şi ”făcându-şi timp să le ofere îndrumare şi sprijin ori de câte ori putea”.

Michael Imperioli, prieten şi colaborator de lungă durată, a scris pe Instagram că avea senzaţia că îl cunoştea pe Pastore dintotdeauna.

”Am lucrat mult împreună şi am călătorit prin toată lumea – în SUA, Italia şi Australia. Am avut parte de multe momente frumoase şi de multe hohote de râs”, a spus Imperioli. ”Vinny a fost un frate cu suflet bun, care ţinea enorm la familia şi prietenii săi. Îi voi simţi mereu lipsa”, a arătat el.

Pastore a apărut în filme încă din anii '80, inclusiv în producţii importante precum ”Goodfellas” şi ”Awakenings”, ambele lansate în 1990.

A interpretat adesea roluri de gangster, iar unul dintre acestea i-a adus cea mai mare notorietate: cel al lui Bonpensiero – prietenul lui Tony Soprano care devine informator al FBI – personaj pe care l-a interpretat timp de 30 de episoade.

Pastore s-a născut în Bronx şi a crescut în New Rochelle, o suburbie a oraşului New York. S-a înrolat în Marina SUA în timpul Războiului din Vietnam şi a urmat ulterior cursurile Universităţii Pace, potrivit biografiei sale de pe IMDb.

În urma sa rămâne fiica sa, Renee Pastore.

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