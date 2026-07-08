Cel mai lung zbor comercial fără escală te ține pe scaun aproape 19 ore. Cele două orașe pe care le leagă

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Shutterstock oameni in avion
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Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, cursa care face legătura între New York și Singapore ar putea depășită de o nouă rută anunțată de compania australiană Qantas.

autor
Adrian Popovici

Cel mai lung zbor comercial din lume durează aproximativ 19 ore. Cu toate acestea, recordul cursei care face legătura între New York și Singapore ar putea fi depășit de o nouă rută anunțată de compania australiană Qantas.

În prezent, cel mai lung zbor comercial din lume este operat de Singapore Airlines între aeroportul JFK din New York și aeroportul Changi din Singapore. Cursa parcurge aproximativ 15.350 de kilometri (9.537 de mile) și durează în medie 18 ore și 50 de minute, fără nicio escală, notează Express.uk.

Ruta a fost inaugurată în 2018 și este operată cu aeronave Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range), special concepute pentru zboruri de foarte lungă durată.

Recordul deținut în prezent de Singapore Airlines ar urma însă să fie depășit de compania australiană Qantas.

Transportatorul intenționează să lanseze, în octombrie 2027, o cursă directă între Sydney și Londra, care va deveni cel mai lung zbor comercial din lume. Ruta va avea aproximativ 17.000 de kilometri (10.573 de mile), va survola Polul Nord și va depăși cu peste 1.600 de kilometri actualul record deținut de Singapore Airlines. Durata estimată a zborului va fi de aproximativ 20 de ore, în funcție de condițiile meteorologice și de direcția vântului.

Cum este posibil un zbor de aproape 19 ore

Avionul folosit pe această rută este echipat cu un sistem de alimentare îmbunătățit, care îi permite să transporte până la 24.000 de litri de combustibil în plus față de configurația standard. Astfel, aeronava poate rămâne în aer peste 20 de ore fără realimentare, ceea ce înseamnă că actualul zbor-record nu atinge încă limita maximă a capacităților tehnice.

Pentru a face călătoria mai confortabilă, configurația aeronavei include doar 161 de locuri: 67 la clasa Business și 94 la Premium Economy, fără locuri la clasa Economy.

Potrivit companiei aeriene, pasagerii beneficiază de tavane mai înalte, ferestre mai mari, un fuselaj mai lat și un sistem de iluminare conceput pentru a reduce efectele decalajului de fus orar (jet lag). De asemenea, structura din materiale compozite contribuie la o calitate mai bună a aerului din cabină.

La lansarea zborului, în 2018, directorul executiv al Singapore Airlines, Goh Choon Phong, declara că operatorul „împinge limitele” transportului aerian prin introducerea unor zboruri directe de foarte lungă distanță, realizate cu cea mai nouă generație de aeronave.

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Etichete: zboruri, avion,

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