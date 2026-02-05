Designerul, care a murit de cancer în 2019 la vârsta de 85 de ani, a făcut planuri detaliate în timpul vieții pentru a se asigura că felina va continua să trăiască în lux, inclusiv prin alocarea unei sume substanțiale de bani și a unei case cu grădină, aflate în grija fostei sale menajere, Françoise Caçote.

Deși stilul de viață extravagant al lui Choupette este puțin probabil să fie afectat, restul averii lui Lagerfeld, estimată la 200 de milioane de euro, a devenit acum subiectul unei noi bătălii juridice – la șapte ani după moartea sa.

Moștenitorii averii

Testamentul său, finalizat în aprilie 2016, este contestat de un reclamant necunoscut, ceea ce deschide posibilitatea ca nepoții și nepoatele designerului să moștenească o parte din vasta sa avere după ce inițial fuseseră excluși complet, notează The Times, potrivit Daily Mail.

Conform prevederilor testamentului, Lagerfeld a lăsat cea mai mare parte a averii sale celor pe care îi numea „adevărata mea familie”: asistentul său de lungă durată, Sébastien Jondeau, finul său Hudson Kroenig – care avea doar 11 ani când designerul a murit – și modelele masculine Brad Kroenig și Baptiste Giabiconi.

Presa germană a relatat în această săptămână că Christian Boisson, executorul testamentului, le-a scris rudelor supraviețuitoare ale lui Lagerfeld pentru a le informa despre contestarea juridică. Dacă testamentul ar fi anulat conform legislației franceze privind moștenirile, averea ar urma să fie împărțită între rudele sale de sânge.

Karl Lagerfeld nu a avut copii, iar ambele sale surori, Christiane și Thea, au murit înaintea lui. Orice decizie favorabilă rudelor de sânge ar urma, prin urmare, să îi avantajeze pe copiii acestora.

„Femeie întreținută”

Devotamentul său față de Choupette era bine cunoscut. Lagerfeld a descris-o cândva pe pisică drept o „femeie întreținută”, care lua masa cu el la masă, dormea sub perne și chiar folosea un iPad.

După cum arată contul ei de Instagram, pisica călătorește în stil mare într-un transportor Louis Vuitton de 2.000 de dolari – departe de cuștile standard de aproximativ 20 de dolari. Choupette a devenit faimoasă pentru viața sa luxoasă, călătorind cu avionul privat, pozând cu accesorii de lux și lipsind de la evenimente mondene precum Met Gala, preferând să doarmă acasă.

În timpul vieții, Lagerfeld s-a asigurat că există aranjamente clare pentru îngrijirea ei, astfel încât disputa actuală este puțin probabil să o afecteze.

Contestarea testamentului nu este singura problemă care planează asupra averii lui Lagerfeld. Autoritățile fiscale desfășoară, de asemenea, o investigație, pe fondul acuzațiilor că reședința sa principală ar fi fost Parisul și nu Monaco, ceea ce ar putea duce la o notă de plată neachitată cuprinsă între 20 și 40 de milioane de euro.