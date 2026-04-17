Compania aeriană va deschide în curând rezervările pentru sesiuni de câte patru ore în capsulele de dormit Skynest, care vor fi primele paturi complet orizontale destinate pasagerilor din clasa economică. Totuși, aceștia vor sta foarte aproape unii de alții, astfel că firimiturile, parfumurile puternice și dormitul în doi sunt interzise, potrivit AP.

Capsulele, separate prin perdele, vor fi disponibile pentru pasagerii de la clasa economică și premium economy pe noile aeronave Boeing 787-9 Dreamliner, începând din noiembrie. Avioanele vor opera ruta Auckland – New York, una dintre cele mai lungi din lume, unde pasagerii de la economic stau pe scaune între 16 și 18 ore.

Care va fi prețul de pornire

În loc de asta, călătorii vor putea rezerva în avans un loc într-o capsulă pentru patru ore, la un preț de pornire de 495 de dolari neozeelandezi (aproximativ 291 de dolari), pe lângă biletul de avion. Cele șase capsule, dispuse între cabine, vor aduce pasagerii în apropiere unii de alții, motiv pentru care compania a stabilit reguli stricte de comportament.

Pasagerii nu au voie să mănânce în capsule, iar acestea nu pot fi folosite de copii sau de alte persoane în afară de titularul rezervării.

„Asta înseamnă doar somn individual, fără schimburi de locuri sau ‘cuiburi muzicale’”, precizează site-ul companiei. Pentru cei preocupați de igienă, Air New Zealand dă asigurări că pernele, păturile și lenjeria sunt schimbate după fiecare sesiune de patru ore.

Pasagerii trebuie să își pună șosete speciale pentru a intra în capsulă, să își prindă centura de siguranță peste pătură și să evite folosirea parfumurilor sau a altor produse cu miros puternic. La finalul celor patru ore, aceștia vor fi treziți printr-o schimbare ușoară a iluminării sau, dacă este nevoie, de un însoțitor de bord.

Fiecare pat are aproximativ lungimea unui pat obișnuit - 203 cm - însă spațiul nu permite statul în șezut, iar accesul presupune aplecarea, îngenuncherea sau urcarea în compartiment. Lățimea este de circa 64 cm la nivelul umerilor și se îngustează spre picioare până la 41 cm.

Deși scaunele care se transformă în paturi există deja la clasele business și first, Air New Zealand consideră că aceste paturi pentru clasa economică reprezintă o premieră mondială.

Inițiativa face parte din strategia companiilor aeriene de a vinde opțiuni suplimentare pasagerilor de la economic. Air New Zealand a anunțat încă din 2020 că dezvoltă acest concept.

Compania a majorat tarifele și a redus unele zboruri interne din cauza creșterii prețului combustibilului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În martie, și-a suspendat estimările de profit, avertizând că ar putea urma și alte modificări de rute.