Nu doar apa mării îi răcorește pe turiști, ci și ceea ce aleg să mănânce. Tot mai mulți renunță la preparatele grele, în favoarea legumelor și a fructelor – fie ele și de mare.

Turistă: „Din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne încărcăm stomacul cu carne, trebuie să mâncăm și ceva mai sănătos. Să ne hidratăm mai mult și să mâncăm mai multe salate.”

Reporter: Ce mâncați aici?”

Turistă: „O salată, puține legume la grătar și chiar puțin orez.”

Turist: „M-am gândit că salata e răcoroasă și am nevoie și de puțin carbohidrați”

Bărbat: „O salată mixtă, de vară, răcoroasă. Am luat puțin din toate.”

Corespondent PROTV: „Preparatele grele rămân mai des pe lista de așteptare, iar în locul lor apar salatele, legumele și mesele ușoare, preferate mai ales în zilele de caniculă. Specialiștii spun că vara, o masă ca aceasta ne poate ajuta să trecem mai ușor peste temperaturile ridicate.”

Restaurantele pun la dispoziție multe opțiuni de acest fel.

Cătălin, reprezentant restaurant: „Putem alege un carpaccio, un vitello tonnato, salata noastră Caesar cu creveți – ceva cât mai puțin caloric, cât mai răcoritor, cât mai fresh. Avem o salată ricotta cu brânză ricotta, roșii cherry și crutoane și o mozzarella di bufala cu salată rucola, mix de salată, rucola și valeriană.”

Nu uitați: în zilele de caniculă, la fel de importantă este hidratarea.