Ce înseamnă „parasocial”, cuvântul anului în dicționarul Cambridge 2025. Fenomenul a luat amploare pe rețelele sociale

18-11-2025 | 21:43
vedeta fani
Shutterstock

„Parasocial”, cuvântul anului pentru dicționarul Cambridge, desemnează o legătură unilaterală cu o celebritate, un personaj fictiv sau o inteligență artificială.

Aura Trif

Acest tip de relaţie unilaterală a fost analizat în 1956 de sociologii de la Universitatea din Chicago, Donald Horton şi Richard Wohl, care au descris atunci apropierea simţită de telespectatori faţă de personalităţile de pe micul ecran, potrivit unui comunicat al Cambridge University Press.

Explicațiile unui psiholog

„Termenul parasocial reflectă spiritul anului 2025 (...). Ceea ce era odată un termen academic specializat a intrat în limbajul curent”, comentează Colin McIntosh, de la Cambridge Dictionary, al cărui site web a „înregistrat vârfuri de căutări” pentru acest cuvânt.

Simone Schnall, profesoară de psihologie socială experimentală la Universitatea din Cambridge, subliniază că „multe persoane dezvoltă relaţii parasociale nesănătoase şi intense cu influenceri”.

Astfel, oamenii dezvoltă sentimentul că îi „cunosc” pe cei cu care stabilesc legături parasociale şi au încredere în ei până la „forme extreme de loialitate”, în timp ce „este complet unilateral”, explică ea.

În total, aproximativ 6.000 de cuvinte sau noi accepţiuni au fost adăugate în 2025 la Cambridge Dictionary online, gratuit, care are aproximativ 350 de milioane de utilizatori şi peste 1,5 miliarde de pagini vizualizate pe an.

Printre aceste adăugiri se numără „slop” în sensul de conţinut de proastă calitate generat de AI, sau „tradwife” (soţie tradiţională). 

Sursa: News.ro

