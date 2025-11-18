Horoscop 19 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va avea o sursă nouă de venit

Horoscop 19 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să găsim înăuntrul nostru tot ce avem nevoie, nu trebuie să căutăm în altă parte, că riscăm să încasăm dezamăgiri.  

Vibrația zilei este 1 și e momentul să luăm startul într-o nouă competiție cu noi înșine.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – SCORPION

Noutăți care să vă țină în priză și să vă inspire pentru proiectele la care veți lucra în perioada următoare. Se anunță bani și o să vă descurcați cu ratele, facturile și alte cheltuieli neprevăzute.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Vi se face o ofertă de lucru și poate fi pentru începutul de an, iar voi o să aveți timp de gândire, să vă consultați agenda anului viitor. E posibil să întâlniți pe cineva care se asortează cu felul vostru de a fi și să puteți construi o relație care să vă aducă echilibru sufletesc.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Poate vă invită cineva la un eveniment care v-ar pune în legătură cu oameni ce vă pot fi de folos în afaceri și o să faceți o încercare. Se poate să faceți o manevră inteligentă cu banii: să-i investiți și să-i sporiți, ca să vă luați ce vă trebuie.

Horoscop 18 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se apropie de un vis împlinit

Horoscop 19 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Cineva dintr-o fostă relație vrea să stați de vorbă, să vadă dacă mai există posibilitatea unei împăcări sau dacă nu mai e cale de întoarcere. Poate vă acordați și vouă mai multă atenție, ieșiți la mondenități, vă faceți noi prieteni și relații pe care o să vă facă plăcere să le cultivați.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – PEȘTI

O să vă bucurați de vizita cuiva care vine cu vești bune și poate vă face program de weekend, să plecați undeva la distracție, în țară sau în afară. Poate vă interesați de un business care v-ar ajuta familia și v-ar asigura banii de care aveți nevoie ca să vă descurcați frumos.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – BERBEC

Se întrevede o reușită și o să avansați profesional, o să câștigați mai mulți bani și veți primi respectul breslei. Se poate să faceți niște achiziții necesare și care vor fi pe placul celor din familie.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – TAUR

Poate vă decideți, în sfârșit, cu cine să colaborați la următorul proiect, pentru că or fi fost mai multe oferte de job, și o să vă apucați de treabă dacă vă hotărâți. Se poate să găsiți lucruri convenabile ca preț, pe care le căutați de mult, și să vă completați lipsurile din locuință.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – GEMENI

E posibil să revină cineva cu o ofertă de job și de data asta să fiți de acord, pentru că între timp v-ați interesat și angajatorul e de încredere. Sunt unele accente în zona sănătății și ar fi bine să mergeți la medic, ca să știți ce tratament să urmați.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – RAC

E cineva care vrea să vă scoată la plimbare, că or fi aspecte mai delicate de discutat – posibil de natură sentimentală. Un hobby prinde contur și o să vă bucurați de plăcerea de a face lucruri care vă reprezintă.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – LEU

Va fi o conjunctură favorabilă pentru voi în sfera călătoriilor – care vă pot îmbogăți spiritual; poate urmați niște cursuri, o specializare, și o să vă împliniți un vis. E animație în jurul vostru, poate apare cineva care vă poate face viața mai frumoasă și o să vă lăsați purtați de peisaj.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

O să vă consultați cu partenerul de viață în privința jobului pe care l-ați putea accepta, ca să nu fie afectat timpul liber dedicat familiei. Se poate să lucrați pe bani mai mulți în perioada asta și să aveți pentru plimbări, dar și să puneți ceva deoparte pentru sărbători.

Horoscop 19 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să vă implicați într-o afacere și să meargă totul șnur, să vi se netezească drumul spre succes, că aveți tot ce vă trebuie ca să reușiți. Se conturează o sumă de bani și o să faceți tot posibilul s-o puneți deoparte, ca să plecați undeva cu familia.

