Până acum au dat amenzi de peste 1 milion de euro celor prinși cu marfă stricată sau ținută în condiții improprii.

Corespondent PROTV: „7,7 milioane de lei, mai exact, este valoarea sancțiunilor aplicate până acum, pentru că toate controalele vor continua până cel puțin pe 11 aprilie, anunță autoritățile. Inspectorii de la protecția consumatorului au prezentat și câteva fotografii cu cele mai grave situații pe care le-au descoperit la unii comercianți. Marfa neconformă în valoare de 160 de mii de lei a fost retrasă de la vânzare. 18 operatori economici au primit, pe lângă amenzi, și interdicția de a-și desfășura activitatea până când nu își remediază deficiențele, cum ar fi spații neautorizate, murdare, în care se găteau produse din carne de pasăre, în care au găsit pene. Uleiul folosit la gătit era învechit. În plus, unele produse alimentare erau ținute în căldură sau produse care erau ambalate necorespunzător. Pe de altă parte, inspectorii sanitar-veterinari au confiscat și ei peste 2 tone de carne, lactate, pește și legume care reprezentau un risc la adresa sănătății clienților. Sfatul acestora e să verificați cu atenție produsele pe care le cumpărați, dar mai ales condițiile în care sunt ținute. Dacă observă nereguli, sunt încurajați să sune la linia verde 021.9551.”