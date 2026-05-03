Marţi, la Teatrul Tineretului Metropolis, sunteţi aşteptaţi la spectacolul ”Secretul fericirii”, regizat de Vlad Zamfirescu. Miercuri, la Teatrul de Comedie, se joacă ”Picasso vs. Einstein”, de Steve Martin.

La Teatrul Nottara, joi este programat spectacolul ”Ultima Oră”, de Mihail Sebastian. Vineri, Teatrul Mic vă invită la ”Ferma animalelor”, după romanul cu acelaşi nume al lui George Orwell.

Joi, tot de la 17.00, la sediul central Mihail Sadoveanu, Biblioteca Municipiului Bucureşti vă invită la o seară dedicată operei.

Pasionaţii de artă pot vedea vineri, la Palatul Suţu, de la ora 17.00, vernisajul expoziţiei „Gheorghe Tattarescu şi portretul masculin în secolul al XIX-lea”.

Accesul este gratuit. Cei care nu pot ajunge trebuie să ştie că expoziţia ţine până pe 19 iulie.

La Opera Comică pentru Copii, sâmbătă şi duminică, copiii peste 5 ani sunt aşteptaţi la spectacolul ”Caruselul Vesel călătoreşte în lumea emoţiilor”. Tot sâmbătă şi duminică, la Teatrul Odeon, se pune în scenă ”Macbeth”, a lui William Shakespeare.

Programul complet

Luni, 4 mai

→Teatrul de Animaţie Ţăndărică: Prinţesa şi broscoiul, ora 10:00, Sala Ţăndărică

→Creart-Teatrelli - Maria de Buenos Aires, ora 19:00

→Biblioteca Metropolitană Bucureşti: ARTOTECA - Vernisaj expoziţie Open Source Art, ora: 18:00

→Despre cum se fac filmele de animaţie – Atelier de cultură cinematografică interactivă, adaptată vârstei şi nivelului de înţelegere al participanţilor, ora 09:30, Filiala Marin Preda

→Vernisaj expoziţie de pictură „Simfonia nisipului stelar” a artistei Mariana Pachis şi spectacol Sand Art Live, ora 16:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu

→Serată muzical-literară MUZE ŞI MUZEE: Pasteluri de primăvară, ora 17:30, Sediul Central Mihail Sadoveanu

Marţi, 5 mai

→Teatrul de Animaţie Ţăndărică: Cei trei purceluşi, ora 10:00, Sala Ţăndărică

→Teatrul Ion Creangă: Mica sirenă, ora 10:00, Sala Mare

→Teatrul Tineretului Metropolis: Secretul fericirii, ora 19:00, Sala Mare

→Teatrul Excelsior: Muzici şi faze, ora 19:00, Sala Ion Lucian

→Teatrul de Comedie: Cum se face, ora 19:00, Sala Radu Beligan

→Teatrul Evreiesc de Stat: Băiatul din Brooklyn, ora 19:00, Sediul teatrului

→Creart-Teatrelli - Maria de Buenos Aires, ora 19.00

→Muzeul Naţional al Literaturii Române: Sesiune omagială Zoe Dumitrescu-Buşulenga, ora 11.00

→Lansarea romanul „În căutarea nefericirii, în continuare”, de Ioana Drăgan, ora 17.00

→Colocviul Vladimir Zamfirescu – 90, ora 16.00

→Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Despre cum se fac filmele de animaţie – Atelier de cultură cinematografică interactivă, adaptată vârstei şi nivelului de înţelegere al participanţilor, ora 11:00, Filiala NICHITA STĂNESCU

→Curs de limba engleză pentru începători, ora 12:30, Filiala LIVIU REBREANU

→Cenaclul literar „Chipul Cuvântului” şi Asociaţia „Mihai Eminescu Luceafărul”: „Ecouri de mai: Clasicii, Libertatea Cuvântului şi Rădăcinile Latinităţii”, ora 16:00, Sediul Central MIHAIL SADOVEANU

Miercuri, 6 mai

→Teatrul de Animaţie Ţăndărică: Muzicanţii din Bremen, ora 10:00, Sala Ţăndărică

→Teatrul Ion Creangă: Amintiri din copilărie, ora 10:00, Sala Mare

→Teatrul Municipal Bulandra: Portugalia, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei

→Teatrul Tineretului Metropolis: Cine l-a ucis pe tata?, ora 17:00, 19:30, Sala Mică

→Teatrul Mic: Doamne fereşte, ora 19:00, Sala Studio

→Tartuffe sau impostorul, ora 19:00, Sala Atelier

→Teatrul Excelsior: Muzici şi faze, ora 19:00, Sala Ion Lucian

→Teatrul de Comedie: Picasso vs Einstein ora 19:00, Sala Nouă, Nu sunt turnul Eifell, ora 19:00, Sala Nouă

→Muzeul Municipiului Bucureşti: Lansarea volumului „Aşezarea medievală din zona Lacului Cernica, ora 14.00, Palatul Suţu

→Suflu şi mătase, concert organizat în cadrul Stagiunii de Muzică Barocă Abaris, susţinut de Ansamblul de Muzică Veche Abaris, ora 18.00, Palatul Suţu

→Muzeul Naţional al Literaturii Române: lansarea volumului de poezie „Cu bilet doar dus” de Luminiţa Sâmbotin, ora 15.00

→Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Lansare de carte a scriitoarei Alexandrina Chiţu, ora 12:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu

→Atelier handmade pentru migranţi, refugiaţi, comunitate, ora 12:00, Filiala Emil Gârleanu, Ora de poveşti, ora 15:30, Filiala Marin Preda

→Lansare de carte: Afacerea Bucureştii Noi – antebelica. Contribuţii la istoricul cartierului, autor: Mihail Cristea, ora 17:00, Filiala Dimitrie Bolintineanu

→Cultura Spiritului - Atelier de meditaţie, ora 17:00, Sediul Central MIHAIL SADOVEANU

Joi, 7 mai

→Teatrul de Animaţie Ţăndărică: Răţuşca cea urâtă, ora 10:00, Sala Ţăndărică

→Teatrul Ion Creangă: Cred în unicorni, ora 10:00, Sala Mare

→Teatrul Mic: Victimele datoriei, ora 19:00, Revizorul, ora 18:30, Sala Studio

→Teatrul Municipal Bulandra: Oedip, ora 19:00, Sala

→Teatrul Tineretului Metropolis: Cine l-a ucis pe tata? ora 17:00, 19:30 Sala Mică

→Teatrul Evreiesc de Stat: Abatorul de vise, ora 19:00, Sediul teatrului

→Teatrul Odeon: Soldatul de ciocolată, ora 19:00, Sala Majestic

→Teatrul Excelsior: Tomcat, ora 20:00, Sala Studio

→Teatrul Dramaturgilor Români: Soldatul de ciocolată, ora 19.00 Sala Majestic,

→Teatrul Nottara: Ultimă oră, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu, De pază la Taj Mahal, ora 19:30, Sala George Constantin, Premieră

→Teatrul de comedie: Visul unei nopţi de vară, ora 19:00, Sala Radu Beligan

→Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Opera la Bibliotecă, ora 17:30, Sediul Central Mihail Sadoveanu

Vineri, 8 mai

→Teatrul de Animaţie Ţăndărică: Scufiţa roşie, ora 10:00, 18:00, Sala Ţăndărică

→Opera Comică pentru Copii: Gianni Schicchi, ora 18:30, Salon Mozart

→Teatrul Ion Creangă: Fata babei şi fata moşului, ora 10:00 şi 18:00, Sala Mare

→Teatrul Tineretului Metropolis: Operele complete ale lui William Shakespeare, ora 19:30, Sala Mică

→Teatrul Odeon: Julieta fără Romeo, ora 19.30, Sala Studio, Teatrul Nottara: Bani din cer, ora 19:0, Sala Radu Beligan

→La doi paşi de Mullingar, ora 19:30, Sala George Constantin

→Teatrul Dramaturgilor Români: Julieta fără Romeo, ora 19.30, Sala Studio,

→Teatrul Mic: Ferma animalelor, ora 19:00, Sala Atelier, Ex, ora 19:00, Sala Studio

→Teatrul Evreiesc de Stat: Rude pierdute, ora 19:00, Sediul teatrului

→Teatrul Constantin Tănase: Interpretul, ora 19:00, Sala Savoy

→Creart-Teatrelli – Oxygen, ora 19:00

→Muzeul Municipiului Bucureşti: Vernisajul expoziţiei „Gheorghe Tattarescu şi portretul masculin în secolul al XIX-lea”, ora 17.00, Palatul Suţu

→AIRE LATINO. Recital cameral dedicat sonorităţilor latino-americane şi franceze, ora 18.00, Casa Filipescu-Cesianu

→Muzeul Naţional al Literaturii Române: Vernisaj Expoziţia Update Required, ora 17.00

→Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Şcoala Altfel: Activitate educaţională de cultură cinematografică şi educaţie vizuală, ora 10:00, Filiala ALEXANDRU MACEDONSKI

→ArtClub: Ateliere cu tematică arhitecturală, pictură, desen, decupaj, vestimentaţie, tradiţie, ora 11:00, Filiala LIVIU REBREANU,

→Prima zi la bibliotecă: Activitate educaţională de cultură cinematografică şi educaţie vizuală, ora 11:00, Filiala ALEXANDRU MACEDONSKI

→Proiect LibHub2: Lectură la un ceai turcesc- Atelier în care lectura se îmbină cu socializarea într-un spaţiu cald şi prietenos, ora 12:30, Filiala MARIN PREDA

→Seară culturală românească, ora 17:00, Sediul Central MIHAIL SADOVEANU

Sâmbătă, 9 mai

→Teatrul de Animaţie Ţăndărică: Tom Degeţel, ora 10:00, Sala Ţăndărică

→Circul Metropolitan Bucureşti: Acrografica, ora 11:00, Sediu

→Teatrul Ion Creangă: Albă ca zăpada, ora 11:00, Sala Mare, Călătorii prin galaxii, ora 18:00, Sala Mare

→Teatrul Mic: Menageria de sticlă, ora 19:00, Sala Studio, Ţinutul din miezul verii, ora 18:30, Sala Atelier

→Teatrul Excelsior: Solaris, ora 15:00, 19:00, Sala Ion Lucian

→Teatrul Municipal Bulandra: Oedip, ora 19:00, Sala Toma Caragiu, ...Escu, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei

→Teatrul Tineretului Metropolis: Monster, ora 19:30, Sala Mare

→Teatrul Constantin Tănase: Asta la Revista! ora 19:00,

→Teatrul Odeon: Macbeth, ora 19:00, Sala Majestic

→Teatrul Nottara: Doctorul, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu, Mama, ora 19:30, Sala George Constantin

→Teatrul de Comedie: Doi pe o bancă, ora 19:00, Sala Radu Beligan, Forma lucrurilor, ora 19:30, Sala Studio

→Teatrul Evreiesc de Stat: Mesia, ora 19:00, Sediul teatrului

→Teatrul Masca: Mein Kampf, ora 19:00, Sediul teatrului

→Teatrul Stela Popescu: ... Escu, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra

→Opera comică pentru copii: Caruselul Vesel - calatorim in lumea emotiilor, ora 10:00, Salon Mozart, Gianni Schicchi, ora 17:00, Salon Mozart,

→Teatrul Dramaturgilor Români: Macbeth, ora 19.00 sala Majestic

→Muzeul Municipiului Bucureşti: Conferinţa „Olăritul - un meşteşug sub egida Administraţiei Domeniilor Coroanei Regale”, urmată de ghidaj special în expoziţia „Ceramică românească modernă din colecţia Muzeului Dr. Nicolae Minovici, ora 15.00, Palatul Suţu

→Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Clubul de scrabble, ora 10:00, Filiala Liviu Rebreanu

Duminică, 10 mai

→Teatrul de Animaţie Ţăndărică: Aventurile unui prieten imaginar, ora 10:00, Sala Ţăndărică

→Teatrul Dramaturgilor Români: Macbeth, ora 19.00, Sala Majestic

→Teatrul Ion Creangă: Motanul încălţat, ora 11:00, Sala Mare, Cred în unicorni, ora 18:00

→Teatrul Excelsior: Solaris, ora 11:00, Sala Ion Lucian

→Circul Metropolitan Bucureşti: Hai la Circ să povestim!, ora 11:00, Sediu

→Teatrul Mic: Delta, ora 19:00, Sala Atelier, Măcel, ora 19:00, Sala Studio

→Teatrul Constantin Tănase: Scumpa mea, Eva, ora 19:00,

→Teatrul Evreiesc de Stat: Perle pe caldarâm, ora 11:00, Sediul teatrului

→Teatrul Municipal Bulandra: Oedip, ora 19:00, Sala Toma Caragiu, Meşteşugul Vieţii, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei

→Teatrul Tineretului Metropolis: Iulia, ora 19:30, Sala Mică

→Teatrul Odeon: Macbeth, ora 19:00, Sala Majestic

→Teatrul Nottara: Doctorul, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu

→Thailanda, ora 19:30, Sala George Constantin

→Teatrul de Comedie: Unul dintre noi, ora 19:00, Sala Nouă, Trei surori, ora 19:00, Sala Radu Beligan

→Teatrul Masca: Mein Kampf, ora 19:00, Sediul teatrului

→Opera comică pentru copii: Caruselul Vesel / calatorim in lumea emotiilor, ora 10:00, Salon Mozart

→Gianni Schicchi, ora 11:00, Salon Mozart

→Muzeul Municipiului Bucureşti: Vernisajul expoziţiei outdoor "Oraşul în Focus" - Expoziţie foto colectivă organizată de Comunitatea Safari Foto România, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, ora 11.00, Palatul Suţu

→Expoziţii Muzeul Municipiului Bucureşti:

→Ceramică românească modernă din colecţia Muzeului Dr. Nicolae Minovici, Palatul Suţu

→Între realismul socialist şi comunismul naţional, Palatul Suţu

→Domnii Mavrocordaţi în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, Palatul Suţu

→Gheorghe Tattarescu şi portretul masculin în secolul al XIX-lea, Palatul Suţu

→Muzeul Vârstelor – povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute

→În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani

→AMAN – LINIE, PUNCT. Theodor Aman – desenator”, Muzeul Theodor Aman

→Afişele Ligiei Macovei – mijloc de comunicare artistică

→Pe urmele trecutului. Colecţia «Maria şi dr. George Severeanu

→Vila Dr. Nicolae Minovici»: Restitutio II

→Rovere pe Marte

→Creart: Manualul utilizatorului de lumină interioară

→Arcub: Expoziţia Lia & Dan Perjovschi – DRAFT pentru o retrospectivă comună

→Muzeul Naţional al Literaturii Române:

→Expoziţia Update Required

→Atelier de artist | Margareta Sterian

→TZARA DADA - instalaţie de pictopoeme | Mircia Dumitrescu, Mihai Zgondoiu, Dan Mircea Cipariu

→Expoziţia „TREI” a artistei Dalina Bădescu

→Expoziţia „Platforma adolescentului Filip” a artistului Cătălin Marius Negoiţă

→Centrul Cultural Palatele Brancoveneşti:

→Expoziţia de de patrimoniu militar şi fotografie istorică Evocarea participanţilor din Primul Război Mondial, Arcul de Triumf

→Expoziţia de pictura, desen şi obiect „Introspecţii în lumea vie”, semnată de Cristina Lupescu, Mara Naghi Niculae şi Lussiana Obrijanu

→Expoziţia de sculptură „Ochiul poarta sufletului”, curatoriată de dr. Iraida Florea.

→Galeria Foişor: Expoziţia artă decorativă (sticlă) „Zoomorfe şi structuri vitrificate”, semnată de Remus Gheorghescu.