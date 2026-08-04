Ea a devenit extrem de populară înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 1964, pornind de la o campanie de marketing pentru un pedometru. Motivul? Simbolul japonez pentru numărul 10.000 semăna puțin cu silueta unei persoane care merge, relatează METRO.

Cu toate acestea, în 2026, mulți dintre noi continuăm să fim preocupați de atingerea acestui prag, verificând constant ceasurile inteligente sau telefoanele pentru a vedea dacă am acumulat suficienți pași, potrivit METRO.

Și există motive întemeiate pentru asta. Un studiu YouGov din 2019 a arătat că aproape jumătate (45%) dintre adulții din Marea Britanie sunt sedentari cel puțin șase ore pe zi, iar 46% dintre persoanele active profesional merg pe jos mai puțin de o oră în fiecare zi lucrătoare.

Unii preferă să își facă plimbarea zilnică dintr-o singură bucată, în timp ce alții o împart în sesiuni mai scurte.

Dar câte minute ar trebui să mergem pe jos zilnic pentru a ne îmbunătăți sănătatea?Publicația METRO a discutat cu mai mulți experți pentru a afla răspunsul.

Câte minute trebuie să mergi pe jos în fiecare zi

Mersul pe jos are numeroase beneficii demonstrate pentru sănătate:

→îmbunătățește flexibilitatea,

→întărește sistemul imunitar,

→reduce riscul de diabet de tip 2,

→contribuie la dezvoltarea musculaturii,

→îmbunătățește calitatea somnului și susține starea de spirit.

Prin urmare, dacă starea de sănătate îți permite, este important să incluzi mersul pe jos în rutina zilnică.

Scott Harrison, antrenor personal și fondatorul The Six Pack Revolution, spune că durata optimă este de cel puțin 30 de minute pe zi.

El descrie această jumătate de oră drept un „echilibru ideal”, realist și accesibil pentru majoritatea oamenilor, inclusiv pentru cei care lucrează cu normă întreagă.

„Este suficient de mult încât să crească ritmul cardiac, să îmbunătățească circulația sângelui și să stimuleze activitatea musculară și metabolismul, oferind în același timp o doză semnificativă de mișcare”, explică el.

„Dacă le spui oamenilor că trebuie să facă o oră de exerciții, mulți nici măcar nu vor începe. În schimb, 30 de minute elimină această barieră și aduc beneficii importante pentru sănătate atunci când sunt practicate constant. Cea mai bună formă de exercițiu este cea pe care chiar o vei face.”, a mai precizat el.

Scott recomandă și introducerea unor intervale de intensitate: un minut de mers într-un ritm alert, urmat de un minut într-un ritm mai lent.

El subliniază că mesajul cel mai important este că orice cantitate de mișcare este mai bună decât deloc.

„Chiar și 10–15 minute pe zi sunt benefice, iar creșterea treptată până la 30 de minute reprezintă un obiectiv realist și ușor de atins pentru majoritatea oamenilor.”, a mai spus el.

Antrenorul personal și nutriționistul acreditat Joseph Webb susține, la rândul său, acest prag de 30 de minute, considerând că îi ajută pe oameni să își atingă obiectivele săptămânale de activitate fizică.

Ghidurile medicilor-șefi din Regatul Unit recomandă adulților cel puțin 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână, iar mersul pe jos poate reprezenta o parte importantă din acest total.

„Recomandarea de a rămâne activ este valabilă pe tot parcursul vieții, însă, pe măsură ce înaintăm în vârstă, devine tot mai important să ne menținem forța musculară, echilibrul și mobilitatea”, spune Joseph.

„Mersul pe jos rămâne una dintre cele mai bune forme de exercițiu la orice vârstă, dar îi încurajez pe adulții mai în vârstă să îl combine cu exerciții de forță și echilibru de cel puțin două ori pe săptămână, pentru a-și păstra independența și a reduce riscul de căderi.”, a mai precizat el.

Un alt avantaj este că mersul pe jos nu necesită echipamente speciale și nici abonament la sală.

În schimb, contribuie la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, stimulează circulația sângelui și reprezintă una dintre cele mai simple modalități de a ne menține activi.

„Poți face o singură plimbare lungă în weekend? Desigur, iar aceasta contribuie la totalul de activitate fizică din săptămână. Totuși, dacă obiectivul tău este să îți susții atât sănătatea fizică, cât și pe cea mintală, aș prefera să văd pe cineva mergând pe jos 20–30 de minute în majoritatea zilelor, decât să lase toată mișcarea pentru o singură zi pe săptămână.”, a conchis el.