Chiar dacă vorbim despre murături în saramură ori în oțet, acestea se pot strica mai repede decât credem dacă nu sunt păstrate corect.

Cât timp pot fi păstrate murăturile după deschiderea borcanului

Murăturile pot rezista destul de mult timp după ce ai deschis borcanul, însă contează foarte mult cum au fost preparate și în ce condiții sunt păstrate. De obicei, castraveții murați în oțet sau saramură pot fi consumați timp de aproximativ una până la trei luni după deschidere, dacă sunt ținuți la frigider, au fost conservați corect și nu prezintă semne de alterare.

Există diferențe între murăturile cumpărate din magazin și cele pregătite acasă, de aceea, gustul va fi mereu diferit. De exemplu, produsele pasteurizate sau cele care conțin conservanți pot rezista mai mult timp, în timp ce murăturile făcute rapid, pentru a fi consumate imediat, au de obicei o durată de păstrare mai scurtă.

Pentru ca murăturile să fie bune cât mai mult timp, ai grijă ca legumele să fie acoperite complet de oțet sau saramură. Închide bine borcanul după fiecare utilizare și folosește întotdeauna o furculiță sau o altă ustensilă curată atunci când scoți murăturile. Este important să verifici din când în când și aspectul acestora. Dacă observi mucegai, un miros neplăcut, o consistență lipicioasă sau modificări neobișnuite ale lichidului, nu le mai consuma.

În cazul murăturilor cumpărate din comerț, verifică și instrucțiunile de pe etichetă. Dacă producătorul recomandă consumarea lor într-un anumit număr de zile după deschidere, respectă perioada indicată, chiar dacă murăturile par să fie încă bune.

Trebuie ținute murăturile în frigider după ce au fost deschise?

Așa este cel mai recomandat. Odată ce ai deschis borcanul, murăturile trebuie păstrate la frigider, indiferent dacă au fost preparate în oțet sau saramură. Înainte de deschidere, borcanele conservate și sigilate corespunzător pot fi ținute într-o cămară răcoroasă. După ce desfaci capacul, însă, murăturile intră în contact cu aerul, iar riscul ca în borcan să ajungă microorganisme care pot altera legumele crește.

Temperatura scăzută din frigider încetinește dezvoltarea acestor microorganisme și ajută murăturile să își păstreze gustul și textura pentru mai mult timp. Ideal este ca temperatura frigiderului să nu depășească 4°C, iar borcanul să fie închis bine după fiecare utilizare. Un alt lucru de care trebuie să ții cont este lichidul din borcan. Castraveții, gogonelele sau celelalte legume murate trebuie să rămână complet acoperite de saramură sau oțet. Dacă ies la suprafață și sunt expuse aerului, pot apărea mai ușor probleme, inclusiv mucegai, conform NCHFP.

Evită să lași borcanul deschis pe masa din bucătărie pentru perioade lungi. Scoate doar cantitatea de care ai nevoie și folosește de fiecare dată o ustensilă curată, apoi închide capacul și pune borcanul înapoi în frigider. Dacă observi mucegai, un miros ciudat sau murăturile devin lipicioase, aruncă borcanul. Nu este recomandat să arunci doar murăturile care par afectate, fiindcă și restul legumelor pot fi afectate.

De ce trebuie să rămână murăturile acoperite de saramură

Saramura are un rol foarte important în păstrarea murăturilor, deoarece ajută la conservarea legumelor și le protejează de contactul direct cu aerul. Indiferent dacă ai pus la murat castraveți, gogonele, conopidă sau varză, este important ca acestea să rămână complet acoperite de lichid, chiar și după ce ai deschis borcanul.

Atunci când o parte dintre legume iese deasupra saramurii, intră în contact cu oxigenul, ceea ce favorizează apariția mucegaiului și dezvoltarea unor microorganisme nedorite. În timp, murăturile își pot schimba culoarea, textura și mirosul, iar riscul să se strice devine mai mare.

În cazul murăturilor fermentate natural, saramura are și un alt rol important. Aceasta contribuie la dezvoltarea bacteriilor lactice, care dau legumelor gustul acrișor specific. Sarea, folosită în cantitatea potrivită, ajută procesul de fermentare și împiedică dezvoltarea anumitor microorganisme care ar putea afecta murăturile.

Pentru a evita astfel de probleme, verifică nivelul saramurii de fiecare dată când scoți legume din borcan. Dacă observi că unele dintre ele plutesc și ajung la suprafață, poți folosi o greutate specială pentru fermentare, bine curățată, care să le mențină sub lichid.

Ai grijă și atunci când trebuie să completezi saramura. Nu turna pur și simplu apă în borcan, deoarece aceasta poate modifica concentrația de sare și poate afecta conservarea legumelor.

Dacă nivelul lichidului a scăzut și este nevoie să îl completezi, cel mai bine este să pregătești saramura respectând proporțiile folosite în rețeta inițială. În acest fel, murăturile vor rămâne acoperite, fără să modifici concentrația de sare necesară păstrării lor.

Greșeala care poate face murăturile să se strice mai repede

Una dintre cele mai dese greșeli pe care le poți face atunci când scoți murături din borcan este să folosești o furculiță sau o lingură murdară. Chiar dacă nu pare un detaliu atât de important, acest obicei poate duce la contaminarea saramurii, iar din această cauză legumele se pot strica foarte repede.

De exemplu, dacă folosești aceeași furculiță cu care ai mâncat sau ai servit alte preparate, resturile de alimente și microorganismele pot ajunge în lichidul în care sunt păstrate murăturile. Așa se pot dezvolta bacterii nedorite, care pot modifica gustul, mirosul și consistența murăturilor.

Pentru a evita această problemă, folosește de fiecare dată o furculiță sau o lingură curată și uscată. Cel mai bine este să scoți într-un bol doar cantitatea de murături pe care vrei să o consumi la masă. Dacă îți rămân câteva bucăți în bol, nu le pune înapoi în borcan. Odată ce au intrat în contact cu alte alimente sau cu tacâmurile folosite la masă, acestea pot aduce microorganisme în saramură.

O altă greșeală care poate scurta durata de păstrare a murăturilor este să lași borcanul deschis în bucătărie, la temperatura camerei. După deschidere, murăturile trebuie ținute la frigider, într-un recipient bine închis, deoarece temperaturile scăzute încetinesc dezvoltarea microorganismelor. Contează și felul în care folosești borcanul zi de zi. Dacă îl deschizi foarte des, introduci tacâmuri care nu sunt curate sau îl lași mult timp la căldură, murăturile se pot altera mai repede, chiar dacă au fost preparate și conservate corect.

Cum îți dai seama dacă murăturile nu mai sunt bune de consum

Murăturile care încep să se strice își pot schimba mirosul, aspectul sau consistența. De aceea, înainte să le consumi, este bine să fii atent la câteva semne care pot indica faptul că legumele nu mai sunt bune. În primul rând, verifică mirosul. Murăturile păstrate corect au o aromă acrișoară, specifică fermentației sau oțetului. Dacă atunci când deschizi borcanul simți un miros puternic de putreziciune, de mucegai sau unul neobișnuit, cel mai sigur este să nu mai consumi conținutul.

Un alt semn important este apariția mucegaiului. Acesta poate fi observat fie la suprafața lichidului, fie direct pe legume și poate avea aspectul unor pete pufoase, albe, verzi, gri sau negre. Dacă observi mucegai într-un borcan cu murături pe care urmează să le consumi, nu le lua pe cele care par neafectate. Mai bine arunci întregul conținut, fiindcă nu îți poți da seama întotdeauna dacă o legumă este contaminată sau nu.

Verifică și textura murăturilor. Dacă legumele au devenit neobișnuit de moi, lipicioase sau alunecoase, este posibil să se fi alterat și nu ar trebui consumate. În schimb, trebuie să știi că saramura tulbure nu înseamnă neapărat că murăturile s-au stricat. În cazul celor fermentate natural, lichidul se poate tulbura din cauza activității bacteriilor lactice, iar acest lucru poate fi normal.

Fii atent și la starea borcanului. Un capac bombat, scurgerile de lichid sau alte modificări neobișnuite pot indica probleme de conservare. Dacă bănuiești că murăturile sunt stricate, nu le gusta sub nicio formă doar pentru a-ți confirma bănuiala. Nici să le speli sau să le fierbi nu este o soluție, fiindcă acest lucru nu garantează că un produs stricat devine sigur pentru consum.