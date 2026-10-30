Suma neobișnuit de mare i-a surprins pe mulți alți proprietari de unități de cazare din țară, care au obținut venituri mult mai mici în aceeași perioadă. Prețul cerut pentru o noapte de cazare i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, potrivit TN Nova.

Odată cu venirea toamnei, principalul sezon turistic de pe coasta Adriaticii s-a încheiat. Proprietarii de unități de cazare au început să își calculeze veniturile și să compare câștigurile. Întrebarea dacă acest sezon a fost mai bun sau mai slab decât cel precedent a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale.

Proprietarul unui apartament din popularul oraș de coastă Rijeka a dezvăluit, în cadrul unei discuții online, că obține anual 23.000 de euro, aproximativ 560.000 de coroane cehe. Potrivit acestuia, suma reprezintă câștigul rămas după deducerea tuturor cheltuielilor.

În plin sezon turistic, prețul pentru închirierea apartamentului său, care poate găzdui șase persoane, este de 350 de euro pe noapte, echivalentul a aproximativ 8.500 de coroane cehe.

Prețul de 350 de euro pe noapte a stârnit controverse

Alți proprietari nu au putut înțelege cum poate fi cerut un preț atât de mare, relatează publicația croată Index.hr.

„Ce fel de apartament este acesta, pentru care ceri 350 de euro? Ce oferi pentru acești bani? Jacuzzi, parcare privată și alte facilități? Întreb pentru că, în mod normal, la acest preț poți merge la hotel”, a comentat unul dintre proprietari.

Alți participanți la discuție nu au fost de acord cu această comparație, subliniind că, pentru un grup de șase persoane, cazarea la hotel ar putea fi considerabil mai scumpă.

În schimb, alții au atras atenția asupra amplasării apartamentului, considerând că locația poate influența semnificativ tariful.

„Am un apartament de 40 de metri pătrați în zona centrală extinsă a orașului Pula. Îl închiriez în fiecare an, din 15 mai până pe 30 septembrie. După toate cheltuielile, îmi rămân aproximativ 6.500 de euro, adică în jur de 158.200 de coroane. Mama mea se ocupă de curățenie, așa că acest serviciu mă costă mai puțin”, a explicat unul dintre participanții la discuție.

Un alt bărbat, din orașul Omiš, a declarat că a obținut venituri similare în acest an.

Un proprietar din Istria a reușit să câștige aproximativ 4.900 de euro, echivalentul a aproape 120.000 de coroane cehe, în aceeași perioadă. Acesta a precizat că veniturile sale au fost mult mai mici comparativ cu anul trecut.

Diferențe mari între câștigurile proprietarilor de apartamente

Participanții la discuție au subliniat și faptul că unele locații sunt mai accesibile decât altele, iar costurile de întreținere pot varia considerabil, influențând în cele din urmă profitul proprietarului.

Croația se numără de mult timp printre cele mai populare destinații pentru vacanțele de vară.

Numai din Republica Cehă, aproximativ 269.000 de turiști au vizitat țara în plin sezon turistic din acest an.

Printre cele mai populare destinații turistice din Croația se numără Dubrovnik, Rovinj, Split și capitala Zagreb.