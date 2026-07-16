Cât de des trebuie să-ți speli lenjeria de pat vara

Vara, temperaturile ridicate și transpirația pot influența frecvența cu care ar trebui să-ți speli lenjeria de pat. Igiena corectă joacă un rol esențial în menținerea confortului și sănătății pielii, mai ales în sezonul cald.

Vara, lenjeria de pat trebuie spălată mai des decât în restul anului.

Transpirația, căldura și bacteriile afectează somnul și pielea. Află la câte zile se schimbă așternuturile dacă transpiri mult, ai piele sensibilă sau dormi cu animale.

Cât de des ar trebui să speli lenjeria vara

Vara, lenjeria de pat trebuie spălată mai des decât în restul anului. Experții spun că o dată pe săptămână este minimul recomandat, mai ales dacă transpiri mult în somn. Căldura și umezeala favorizează bacteriile, mirosurile neplăcute și iritațiile pielii.

Când e cald și aerul e umed, transpirația și uleiurile din piele se adună rapid în așternuturi. Asta duce la:

– bacterii și ciuperci

– acarieni de praf

– mirosuri neplăcute

– piele iritată sau coșuri.

În medie, o persoană transpiră în pat aproape 100 de litri pe an, iar vara, cantitatea e și mai mare. Persoanele cu alergii, astm sau probleme ale pielii trebuie să spele lenjeria chiar mai des – la 3–4 zile.

Când e recomandat să o speli de două ori pe săptămână

– dacă ai eczeme sau dermatită

– dacă ai psoriazis sau acnee

– dacă ai nasul înfundat dimineața

– dacă ai animale în pat

– dacă transpiri foarte mult noaptea.

De ce? Pentru că un pat cu bacterii și transpirație poate duce la foliculită, o inflamație a rădăcinii firelor de păr, care provoacă coșuri și mâncărimi, conform Sleepopolis.com.

Cât de des să schimbi lenjeria de pat dacă ai animale sau transpiri noaptea

Dacă dormi cu animalul tău de companie în pat, trebuie să fii mult mai atent la curățenie. Experții spun clar: lenjeria trebuie spălată la 3–4 zile. Chiar dacă patrupedul tău pare curat, pe blană se pot aduna bacterii, fungi și acarieni care pot provoca probleme de piele sau iritații. De exemplu, unele infecții pot fi transmise de la animale la oameni prin simplul contact cu așternutul nespălat.

Pentru a reduce riscurile, poți folosi un cearșaf vechi, mai gros, pe care să-l pui peste pilotă sau cuvertură, ca protecție. Acesta se spală ușor și mai des, ideal, o dată pe săptămână, cu detergent și puțin dezinfectant.

În cazul în care transpiri mult noaptea, și aici e nevoie de schimbări în rutină. Vara, mai ales în nopțile caniculare, transpirația în timpul somnului poate murdări lenjeria foarte repede. Dacă temperatura din cameră trece de 20 de grade, dacă porți haine sintetice sau dacă te confrunți cu stres, anxietate ori urmezi anumite tratamente, e normal să transpiri mai mult în somn.

Pentru un somn curat și sănătos, e recomandat să speli lenjeria la fiecare 3–4 zile atunci când transpiri excesiv. Alege materiale naturale, care respiră, cum ar fi bumbacul, inul sau bambusul și evită sinteticele. E bine și să faci un duș răcoros seara, iar dacă poți, pornește un ventilator sau aerul condiționat. Toate aceste măsuri simple te ajută să te odihnești mai bine și să-ți protejezi pielea.

Ce riști dacă nu schimbi suficient de des lenjeria vara

Dacă lași lenjeria de pat nespălată prea mult timp vara, nu e vorba doar de mirosuri neplăcute sau disconfort. Căldura, umezeala și transpirația transformă așternuturile într-un mediu ideal pentru bacterii, fungi și acarieni, iar asta poate avea efecte serioase asupra sănătății.

Printre cele mai frecvente probleme sunt cele ale pielii. Dacă dormi pe cearșafuri murdare, bacteriile și uleiurile din piele se combină și pot duce la eczeme sau pot agrava coșurile. Fețele de pernă murdare sunt o sursă constantă de acnee, mai ales pe față și gât. Pentru cei cu piele sensibilă, situația se poate înrăutăți rapid.

Mai grav, în unele cazuri, lenjeria nespălată poate adăposti fungi periculoși, precum aspergillus fumigatus. Acesta se poate dezvolta în perne și, în special la persoanele cu imunitate scăzută, poate cauza infecții respiratorii serioase.

Un alt pericol este legat de acarienii de praf. Studiile au arătat că, după doar patru săptămâni fără spălare, o față de pernă poate conține de zeci de ori mai multe bacterii decât un bol pentru animale. Lenjeria în sine ajunge să fie mai murdară decât un suport de periuță de dinți.

Asta se întâmplă pentru că în timpul somnului eliminăm piele moartă care devine hrană pentru acarieni, și un adult produce suficientă piele într-o zi cât să hrănească un milion dintre ei.

Cât de des se schimbă lenjeria de pat, în realitate. Ce spun studiile și cum o speli corect vara

Chiar dacă experții recomandă să schimbăm lenjeria o dată pe săptămână, mulți dintre noi ignorăm acest sfat. Un sondaj realizat de Mattress Advisor arată că oamenii schimbă, în medie, lenjeria de pat la fiecare 24 de zile, adică aproape o lună. Asta înseamnă că dormim săptămâni întregi pe așternuturi care pot adăposti bacterii, transpirație, praf și alte impurități.

Un alt sondaj realizat în Marea Britanie de YouGov arată că doar 28% dintre oameni spală lenjeria de pat o dată pe săptămână, cum ar fi ideal. Restul... mult mai rar. Unii chiar recunosc că ajung să o spele o dată la opt săptămâni sau mai rar. Și diferențele sunt mari în funcție de gen sau statutul relațional.

Potrivit unui studiu, 62% dintre femeile necăsătorite schimbă lenjeria la două săptămâni. În schimb, doar 29% dintre bărbații singuri fac același lucru. Și mai grav: aproape jumătate dintre bărbații singuri recunosc că schimbă lenjeria o dată la 3–4 luni, scrie Clevelandclinic.org.

Temperatura de spălare a lenjeriei de pat este foarte importantă. Pentru a elimina bacteriile și acarienii, lenjeria trebuie spălată la minimum 60°C. La această temperatură, sunt eliminate până la 99,9% dintre microorganismele dăunătoare. Dacă vrei o dezinfectare completă, poți merge chiar și până la 90°C, dar doar pentru lenjeriile din bumbac sau material alb, care rezistă la temperaturi mari.

Pentru lenjeria de bumbac, temperatura ideală este între 60 și 90 de grade. Lenjeria din in are nevoie de o temperatură mai blândă, în jur de 40°C. Dacă ai lenjerie din mătase sau satin, e nevoie de delicatețe: spal-o la 30°C și alege un program special, cu centrifugare redusă, ca să nu se deterioreze.

Studiile au confirmat că spălarea la temperaturi mai mici de 55°C nu omoară eficient acarienii de praf, chiar dacă folosești detergenți scumpi sau speciali. Așadar, pentru igienă corectă, temperatura apei contează mai mult decât orice altceva.

Programul ideal pentru spălare este unul normal, dedicat bumbacului, cu o durată de minim două ore și o centrifugare de 800–1200 rotații pe minut. Nu încărca mașina de spălat peste limită, pentru că lenjeriile au nevoie de spațiu să se miște și să se spele bine.

Când vine vorba de uscare, cel mai bine este să lași lenjeria afară, la soare. Razele UV au efect natural dezinfectant. Dacă nu poți, usuc-o în uscătorul electric, la temperatură înaltă, și mai las-o încă 10 minute după ce s-a uscat, pentru a distruge eventualii acarieni rămași.

Greșeli frecvente care îți murdăresc lenjeria mai repede vara și cum le poți evita

Mulți oameni cred că este suficient să schimbe lenjeria de pat la timp, însă există și alte obiceiuri care influențează cât de curat rămâne patul pe timpul verii. Specialiștii în igiena somnului atrag atenția că anumite greșeli aparent banale favorizează acumularea de transpirație, bacterii și alergeni în așternuturi.

Una dintre cele mai comune este culcatul fără duș după o zi petrecută afară. Vara, pielea acumulează transpirație, praf, polen și particule de poluare care ajung direct pe cearșafuri. Chiar dacă nu observi murdăria cu ochiul liber, aceasta se impregnează în țesături și contribuie la apariția mirosurilor neplăcute.

O altă greșeală este să îți faci patul imediat după ce te trezești. În timpul nopții, corpul elimină căldură și umezeală, iar dacă acoperi imediat salteaua și lenjeria, umiditatea rămâne blocată între straturi. Experții recomandă să lași patul descoperit între 20 și 30 de minute dimineața, pentru ca materialele să se aerisească și să se usuce.

Pernele și pilotele sunt adesea neglijate, deși și acestea absorb transpirație și celule moarte ale pielii. Fețele de pernă ar trebui schimbate la fel de des ca restul lenjeriei, iar pernele în sine ar trebui spălate de două-trei ori pe an, conform instrucțiunilor producătorului. Pilotele ușoare de vară pot fi curățate cel puțin o dată pe sezon.

De asemenea, aerisirea zilnică a dormitorului are un rol important. O cameră neaerisită păstrează umiditatea ridicată și creează condiții ideale pentru dezvoltarea acarienilor și a mucegaiului. Deschiderea ferestrelor dimineața și menținerea unei temperaturi confortabile în dormitor contribuie la un mediu mai sănătos pentru somn.

Pe lângă schimbarea regulată a lenjeriei, aceste măsuri simple pot reduce semnificativ numărul bacteriilor și al alergenilor din pat, oferind un somn mai odihnitor și un plus de confort în nopțile călduroase de vară.

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