Totuși, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus amânarea majorărilor tarifelor la metrou, printr-o dispoziție de prorogare de 60 de zile a termenului de intrare în vigoare. Majorările tarifelor trebuiau să intre în vigoare de la 1 mai 2026. Iată cât costă acum biletul la metrou în 2026.

Cât costă o călătorie cu metroul în București

O călătorie cu metroul în București costă în acest moment 5 lei. O cartelă cu două călătorii costă 10 lei, în timp ce o cartelă de 10 călătorii costă 40 de lei.

Ultima modificare a prețurilor a fost în 2021, când o călătorie de 3 lei a ajuns să coste 5 lei.

Ca termen de comparație, Londra este capitala cu cele mai mari prețuri la transportul în comun, iar cel mai scump bilet pentru o călătorie cu metrul costă între 3 și 3,8 euro.

Și Berlinul se află în topul capitalelor cu transport public scump. O călătorie poate ajunge la 3,5 - 4,5 euro.

În Paris, călătoria cu metroul are un preț fix de 2,55 euro, iar biletul permite accesul la metrou, autobuz, tramvai și tren urban în interiorul zonei Paris.

Abonamente Metrorex

În aprilie 2026, un abonament de 24 de ore costă 12 lei, în timp ce un abonament pentru 72 de ore costă 35 de lei.

Dacă vrei un abonament pe o săptămână, va trebui să scoți din buzunar 45 de lei. Un abonament lunar costă 100 de lei, iar un abonament pentru 6 luni costă 500 de lei. Cei care vor să își facă abonament pentru un an vor trebui să scoată din buzunar 900 de lei.

Când se scumpește biletul la metrou în 2026

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus amânarea majorării tarifelor Metrorex, printr-o dispoziție de prorogare cu 60 de zile a termenului de intrare în vigoare.

Scumpirea urma să intre în vigoare la 1 mai 2026 și a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, fiind aprobată de ministrul demisionar al Transporturilor Ciprian Șerban (PSD).

Acum, noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie, conform inițiativei lui Radu Măruță. Acum, proiectul de ordin de ministru se află în consultare publică.

Ministerul Transporturilor a justificat decizia spunând că există „„necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza Municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socioeconomice asupra populației”.

Cum poți plăti

Cea mai rapidă opțiune este plata contactless: poți apropia direct cardul Visa sau Mastercard, fie fizic, fie de pe telefon, la porțile de acces.

Alternativ, fiecare stație are casierie unde poți plăti cu cardul sau numerar pentru o călătorie, 2 sau 10. Există și automate de tip self-service, care acceptă atât carduri, cât și numerar, inclusiv bancnote și monede.

Altă metodă este să îți faci abonament pe o săptămână, o lună, șase luni sau un an, în funcție de nevoile tale.

Cine beneficiază de reduceri și gratuități

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat, inclusiv cei care studiază după curriculum străin, beneficiază de abonamente lunare gratuite pentru transportul public local, metropolitan și județean.

Studenții care au unul sau ambii părinți decedați, precum și cei proveniți din centre de plasament sau aflați în grija familiei extinse, substitutive ori a unui asistent maternal, primesc abonamente lunare gratuite.

Pentru ceilalți studenți sunt disponibile abonamente lunare cu reducere de 90%.

De asemenea, studenții pot achiziționa titluri de transport de tip „10 călătorii” cu reducere de 90%, în limita a maximum trei astfel de titluri într-un interval de 30 de zile consecutive.