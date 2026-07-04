Și-au sărbătorit nunta într-una dintre cele mai cunoscute arene din New York, imensa Madison Square Garden. Actorul Adam Sandler a oficiat ceremonia. Petrecerea, cu un cost estimat la 20 de milioane de dolari, a fost păzită de sute de polițiști, iar măsurile stricte i-au deranjat pe unii new-yorkezi.

Ivan Rodriguez, corespondent CNN: „Panoul din spatele meu spune totul: «proaspăt căsătoriți», cu accent pe T and T, de la Travis și Taylor. Tocmai am primit un comunicat de la agentul de presă al lui Taylor Swift, care ne spune că rochia de mireasă și costumul de mire au fost create de casa de modă Christian Dior. Textul mai spune că frații mirilor, Austin Swift și Jason Kelce, au fost cavaleri de onoare, iar nunta a fost oficiată de prietenul lor, Adam Sandler.”

Madison Square Garden, transformată într-o fortăreață

Arena Madison Square Garden din New York a fost transformată într-o adevărată fortăreață pentru evenimentul monden al anului. Accesul în imensa clădire a fost controlat cu strictețe. Toți cei prezenți, indiferent de statutul lor, au trecut prin filtre de securitate. Potrivit presei americane, telefoanele mobile au fost interzise.

Fan: „Este nunta regală a Americii și suntem foarte fericiți că (Taylor Swift) și-a găsit alesul.”

Pe străzile din jur, curioșii, printre care și fanii cântăreței, cunoscuți sub numele de „Swifties”, s-au străduit să zărească – dacă nu mireasa, măcar celebritățile invitate.Însă....

Sahar Akbarzai, The Associated Press: „Este un lung șir de SUV-uri care așteaptă să înainteze spre arenă. S-a ridicat un cort, care se deschide pentru fiecare vehicul și apoi se reînchide, pentru ca pasagerii să poată ieși netulburați.”

Și totuși, nu chiar toți oaspeții de seamă s-au ascuns. Printre cei care au făcut pe jos ultima parte a drumului ori au fost observați la ieșirea din hotel s-au remarcat Hugh Grant, Ethan Hawke, Jimmy Fallon, dar și numeroși jucători din liga profesionistă de fotbal american.

Au îndurat cu stoicism cele 38 de grade Celsius de afară în smokinguri și rochii de seară sofisticate.

O listă de invitați imposibil de gestionat

Ivan Rodriguez, corespondent CNN: „În interviuri mai vechi, Taylor Swift a declarat că partea cea mai stresantă a nunții era pentru ea alcătuirea listei cu invitați. Ei bine, până la urmă a reușit să facă loc pentru toată lumea, pe arena Madison Square Garden.”

Clădirea Empire State Building a fost luminată în albastru deschis, o trimitere la zicala conform căreia „ceva albastru” la o nuntă aduce noroc.