Se crede că superstarul și jucătorul de fotbal american de la Kansas City Chiefs – care au donat 26 de milioane de dolari în scopuri caritabile înainte de festivitățile lor fastuoase – au devenit oficial soț și soție după ce și-au rostit jurămintele într-un cadru privat.

Deși vineri urmează să organizeze o petrecere fastuoasă la Madison Square Garden, la care sunt așteptați peste 1.000 de invitați, sursele susțin că Taylor Swift și Travis Kelce și-au rostit deja jurămintele într-o ceremonie privată, desfășurată în cerc restrâns.

„Sunt deja căsătoriți”, a afirmat o sursă.

O sursă din industria muzicală din Nashville, apropiată de anturajul celor doi, susține că în oraș se vorbește intens despre faptul că Taylor Swift și Travis Kelce, ambii în vârstă de 36 de ani, „s-au căsătorit deja din punct de vedere legal”.

Ce indicii există despre presupusa căsătorie

Certificatele de căsătorie din statul New York sunt confidențiale. Totuși, Page Six relata săptămâna trecută că angajați din cadrul Biroului Funcționarului Public din Manhattan – instituția unde trebuie obținută licența de căsătorie, care costă 35 de dolari – au declarat că nu există nicio înregistrare recentă pe numele lui Taylor Swift.

„Am fi știut”, au afirmat aceștia.

În statul New York, licența de căsătorie este valabilă timp de 60 de zile și presupune o perioadă de așteptare de 24 de ore înainte ca ceremonia să poată fi oficiată legal, deși această regulă poate fi eliminată printr-o derogare acordată de instanță.

Publicația i-a contactat pe reprezentanții lui Taylor Swift și Travis Kelce pentru un punct de vedere.

O altă sursă susține că ceremonia restrânsă ar fi avut loc recent în statul Tennessee, acolo unde artista s-a mutat la doar 14 ani pentru a-și începe cariera muzicală.

Avionul privat al lui Taylor Swift a alimentat speculațiile

Potrivit unui site care monitorizează zborurile avionului privat al artistei, aeronava a făcut duminică mai multe escale în orașe în care locuiesc membri ai familiilor celor doi.

După decolarea din Nashville, avionul a aterizat la Philadelphia, unde locuiește tatăl lui Travis Kelce, Ed. Tot în Pennsylvania locuiesc fratele sportivului, Jason Kelce, și soția acestuia, Kylie. Ulterior, aeronava a ajuns la Tampa, unde locuiește tatăl lui Taylor Swift, Scott, înainte de a reveni la Nashville. Pe 30 iunie, avionul a decolat spre New York.

Madison Square Garden se pregătește pentru marea petrecere

La Madison Square Garden, pregătirile sunt în plină desfășurare pentru evenimentele programate joi și vineri, punctul culminant fiind o petrecere grandioasă, la care sunt așteptați peste 1.000 de invitați.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, pe scenă ar urma să urce prieteni celebri ai artistei, printre care Stevie Nicks și Kenny Chesney. De asemenea, se zvonește că Ed Sheeran va susține un moment special, iar Paul McCartney s-ar putea număra printre invitați.

Sala, cunoscută în mod obișnuit pentru competiții sportive și concerte, a fost transformată într-un decor de basm, care include chiar și o grădină amenajată special pentru eveniment. Meniul va cuprinde preparate de la restaurantele preferate ale lui Taylor Swift, inclusiv Sartiano's.