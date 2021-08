Căsuța cu cărți, ideea inedită a unui maramureșean care încurajează cititul. Alex Pop nu cere nimic în schimb

În contextul în care bibliotecile publice se închid rând pe rând, un tânăr din localitatea Tăuții de Sus, judeţul Maramureș, le insuflă oamenilor dragostea pentru lectură.

A construit o căsuţă unde oferă gratuit cărţi pentru toate vârstele, tuturor celor care vor să citească.

Iar pe internet are un blog urmărit de sute de mii de oameni, sub îndemnul „Vorbeşte corect gramatical”!

„Avem volume pentru toate vârstele, inclusiv pentru cei mici, dar şi pentru cei mari care vor să citească. Pot să vină să ia cartea şi s-o păstreze, nu trebuie să aducă alta la schimb”, spune el.

Alex Pop are 26 de ani şi este inginer în Industria Alimentară, iar proiectul „Vorbeşte corect gramatical” i-a încolţit în minte în urmă cu şapte ani când a văzut că mulţi internauţi folosesc forme greşite ale cuvintelor. De aici până la ideea încurajării lecturii printr-o mini-biblioteca stradala nu a fost decât un pas.

Alex Pop, fondator VCG: „Am făcut exerciţii cu copiii şi am încercat să-i ajut. Am vrut să promovez cititul pe paginile de socializare în mod special, pentru că am văzut că oamenii stau mai mult online, în schimb nu citesc. Cei din comunitatea mea au venit şi au luat cărţi, iar în ultima lună am alimentat rafturile deja de trei ori"

Cărţile sunt oferite din biblioteca personală, dar şi din donaţii făcute de diverse edituri. Copiii aflaţi în vacanţă au fost cei mai receptivi.

Ema Tetiș, cititoare: „Am venit în fiecare săptămână să vedem căsuţa. Fiicele mele sunt foarte entuziasmate când vine vorba de o carte nouă, aici avem ultima cărticică împrumutată. Noi venim şi schimbăm şi vedem ce a mai pus Alex aici nou...”

Pe internet, tânărul postează greşeli des întâlnite în limbajul cotidian şi explică formele corecte. Treptat a reuşit să adune în mediul virtual o comunitate serioasă, de peste 400.000 de oameni interesaţi de gramatica limbii române.