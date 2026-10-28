Deși pare simplă la prima vedere, răspunsul îți poate influența șansele de angajare.

De ce apare întrebarea „Care este cel mai mare defect al tău?” la interviul de angajare

Întrebarea „Care este cel mai mare defect al tău?” este una dintre cele mai frecvente la interviurile de angajare și poate pune în dificultate chiar și candidații foarte bine pregătiți. La prima vedere, ai putea crede că recrutorul încearcă să găsească un motiv pentru a nu te angaja, însă scopul întrebării este, de obicei, altul.

Angajatorii vor să vadă cât de bine te cunoști, dacă îți poți recunoaște punctele slabe și cum reacționezi atunci când întâmpini dificultăți. În plus, sunt interesați să afle dacă accepți feedbackul, îți asumi greșelile și ești dispus să înveți lucruri noi pentru a te îmbunătăți. Prin această întrebare, recrutorul își poate da seama și cât de sincer ești. De exemplu, dacă spui că nu ai niciun defect, poți lăsa impresia că nu îți analizezi suficient comportamentul sau că încerci să oferi un răspuns care să îl impresioneze, conform Apa.org.

Contează și dacă defectul menționat ar putea să îți afecteze activitatea. De exemplu, dificultățile de comunicare pot reprezenta o problemă mai mare într-un loc de muncă în care trebuie să discuți permanent cu clienții. Așadar, angajatorii nu caută neapărat o persoană fără defecte, ci vor să înțeleagă dacă îți cunoști limitele și ce faci pentru a le depăși.

Cum să răspunzi la întrebarea despre cel mai mare defect fără să îți compromiți șansele

Atunci când ești întrebat care este cel mai mare defect al tău, cel mai bine este să alegi o slăbiciune reală, dar care nu te împiedică să îți îndeplinești responsabilitățile postului pentru care candidezi. Nu trebuie să vorbești despre toate lucrurile la care nu te pricepi sau despre probleme personale care nu au legătură cu locul de muncă.

Important este să fii sincer și să explici ce ai făcut pentru a îmbunătăți acel aspect. De exemplu, dacă înainte îți era greu să îți organizezi timpul, poți spune că ai început să îți stabilești prioritățile și să folosești liste de sarcini pentru a respecta termenele.

Un astfel de răspuns arată că îți recunoști punctele slabe, dar și că faci ceva pentru a le depăși. Dacă oferi și un exemplu din experiența ta profesională, explicația va fi mai credibilă. Încearcă să eviți răspunsurile prea des întâlnite, precum „Sunt prea perfecționist” sau „Muncesc prea mult”. Chiar dacă par avantajoase, pot suna nesincer dacă nu sunt însoțite de o explicație concretă.

Ai grijă și ce defect alegi să menționezi. Dacă vrei să lucrezi în contabilitate, de exemplu, nu este o idee bună să spui că nu ești atent la detalii. Mai potrivit ar fi să vorbești despre o abilitate secundară pe care încerci să o dezvolți.

Exemple de răspunsuri potrivite la întrebarea despre defecte, în funcție de job

Atunci când un angajator te întreabă care este cel mai mare defect al tău, este important să îți alegi răspunsul în funcție de postul pentru care candidezi. Un punct slab care nu îți afectează activitatea într-un anumit domeniu poate deveni o problemă serioasă într-un altul. Tocmai de aceea, este bine să vorbești despre o dificultate reală, care nu te împiedică să îți îndeplinești principalele responsabilități, dar și să explici ce faci pentru a o depăși, conform Roberthalf.com.

De exemplu, dacă participi la un interviu pentru un post în contabilitate, unde atenția la detalii și precizia sunt foarte importante, poți alege să vorbești despre dificultatea de a te exprima în fața unui public numeros.

Un răspuns potrivit ar putea fi: „Nu mă simt întotdeauna confortabil atunci când trebuie să vorbesc în fața unui grup mare de persoane. Totuși, am început să particip mai activ la ședințe și să îmi prezint ideile, pentru a căpăta mai multă încredere în mine”.

Acest exemplu este potrivit atât timp cât prezentările în fața unui public nu reprezintă o responsabilitate importantă a postului pentru care candidezi. În schimb, dacă îți dorești un loc de muncă în vânzări, unde comunicarea cu oamenii este esențială, ar fi mai bine să alegi o altă dificultate. De exemplu, poți spune: „Uneori, petreceam prea mult timp organizând informațiile despre clienți. Mi-am dat seama că trebuie să lucrez mai eficient, așa că am început să folosesc instrumente digitale care mă ajută să îmi organizez mai bine activitățile și să economisesc timp.”

Pentru un programator sau un specialist IT, un răspuns potrivit ar putea avea legătură cu dificultatea de a cere ajutor atunci când apare o problemă. Ai putea explica astfel: „La început, încercam să rezolv singur orice problemă și ceream ajutor destul de târziu. Cu timpul, am înțeles că uneori pierdeam timp inutil, așa că acum discut mai repede cu echipa atunci când întâmpin dificultăți.”

Dacă aplici pentru un post de designer grafic, iar redactarea textelor nu se numără printre responsabilitățile importante ale jobului, poți menționa că ai mai puțină experiență în acest domeniu. De exemplu: „Am mai puțină experiență în redactarea textelor lungi, deoarece până acum m-am concentrat în special pe partea vizuală. Totuși, am început să lucrez și la această abilitate, pentru a mă dezvolta”.

În cazul unui post în relații cu clienții, ai putea vorbi despre dificultatea de a susține prezentări în fața unor grupuri mari, dacă aceasta nu este o cerință esențială a funcției. Un posibil răspuns este: „În trecut, aveam emoții atunci când trebuia să prezint informații în fața mai multor persoane. Am început să exersez prezentările și să particip mai des la discuțiile de echipă, pentru a deveni mai sigur pe mine.”

Acestea sunt doar câteva exemple orientative. Nu trebuie să le memorezi și să le reproduci exact la interviu, ci să le adaptezi la experiența ta și la cerințele locului de muncă. Trebuie să înțelegi că un răspuns bun nu este cel prin care încerci să ascunzi defectele, ci cel în care vorbești deschis despre punctele slabe, înțelegi cum te pot afecta la locul de muncă și faci eforturi pentru a schimba ceva.

Ce greșeli să eviți când vorbești despre punctele slabe la interviu

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face la un interviu este să spui că nu ai niciun defect. Chiar dacă ai impresia că astfel vei lăsa o imagine bună, recrutorul poate interpreta răspunsul ca pe o lipsă de autocunoaștere sau ca pe o încercare de a evita întrebarea. Până la urmă, nimeni nu este perfect, iar angajatorii vor să vadă dacă ești capabil să îți recunoști limitele și să lucrezi la aspectele pe care le poți îmbunătăți.

O altă greșeală frecventă este să folosești răspunsuri precum „Sunt prea perfecționist” sau „Muncesc prea mult”. Aceste formulări sunt atât de cunoscute încât pot părea pregătite dinainte, doar pentru a impresiona angajatorul. Dacă perfecționismul este într-adevăr unul dintre punctele tale slabe, nu trebuie neapărat să eviți acest răspuns. Important este să explici concret cum îți afectează activitatea și ce ai făcut pentru a schimba lucrurile. În felul acesta, răspunsul va părea mai sincer și va arăta că ai înțeles dificultatea cu care te confrunți.

La fel de important este să nu alegi un defect care are legătură directă cu responsabilitățile principale ale postului. De exemplu, dacă mergi la un interviu pentru un loc de muncă în vânzări, nu este o idee bună să spui că îți este greu să comunici cu oamenii. Comunicarea reprezintă o parte esențială a activității, iar un asemenea răspuns poate ridica semne de întrebare.

Același lucru este valabil și în contabilitate. Dacă spui că nu ești atent la detalii, angajatorul s-ar putea întreba dacă vei reuși să îți îndeplinești corect sarcinile. De aceea, este important să alegi un punct slab care nu îți pune sub semnul întrebării capacitatea de a face meseria respectivă.

Încearcă, de asemenea, să nu oferi prea multe informații despre propriile defecte. Nu este nevoie să faci o listă lungă cu toate lucrurile la care nu te pricepi și nici să povestești fiecare situație în care ai greșit. Alege o singură dificultate, explică pe scurt cum s-a manifestat și spune ce ai făcut pentru a o corecta. O altă greșeală este să dai vina pe foștii colegi sau pe angajatorii anteriori. Chiar dacă vorbești despre o experiență profesională mai puțin plăcută, este mai bine să te concentrezi asupra propriului comportament și asupra modului în care ai încercat să rezolvi problema.

Nu în ultimul rând, ai grijă să nu lași impresia că nu vrei să schimbi nimic. De exemplu, dacă spui că ai probleme cu organizarea timpului, dar nu explici ce măsuri ai luat pentru a te descurca mai bine, recrutorul poate crede că nu ești interesat să îți îmbunătățești modul de lucru. În schimb, dacă arăți că ai identificat problema și ai început să faci schimbări, răspunsul va transmite un mesaj diferit.