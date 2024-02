Când este Anul Nou Chinezesc 2024 și ce tradiții și superstiții se respectă în China

Anul Nou Chinezesc are loc la o dată diferită în fiecare an. Cunoscut și sub numele de Festivalul Primăverii sau Anul Nou Lunar, Anul Nou Chinezesc este cel mai important festival din China și reprezintă un eveniment major în Asia de Est.