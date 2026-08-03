Deși luna august aduce în mod obișnuit o zi liberă legală cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, în 2026 situația este diferită, deoarece sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă. Astfel, următoarea minivacanță pentru cei mai mulți salariați va veni abia la sfârșitul toamnei, când două zile libere legale se succed la începutul săptămânii.

Următoarea minivacanță din 2026

În 2026, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată anual pe 15 august, este zi liberă legală potrivit Codului muncii. Totuși, pentru că această dată cade într-o zi de sâmbătă, majoritatea angajaților care lucrează de luni până vineri nu vor beneficia de o zi liberă suplimentară.

Prin urmare, următoarea minivacanță va avea loc la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, va cădea într-o zi de luni, iar această zi este liberă legal. Imediat după aceasta urmează Ziua Națională a României, celebrată pe 1 decembrie, care în 2026 este marți și reprezintă, de asemenea, o zi liberă legală.

Astfel, angajații care au program de lucru de luni până vineri vor beneficia de o minivacanță de patru zile, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026, fără a fi nevoie de zile de concediu.

Ce zile libere legale au mai rămas în 2026

Până la finalul anului, românii mai au următoarele zile libere legale:

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României;

25 decembrie (vineri) – prima zi de Crăciun;

Dintre acestea, zilele de 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie oferă, pentru majoritatea angajaților, timp liber în cursul săptămânii. Atât Adormirea Maicii Domnului, cât și a doua zi de Crăciun vor fi sărbătorite în weekend.

Minivacanța de Crăciun din 2026

Și sărbătorile de iarnă le vor oferi multor angajați câteva zile de odihnă. În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, cade într-o zi de vineri, fiind zi liberă legală. Astfel, salariații care au program de lucru de luni până vineri vor beneficia de un weekend prelungit de trei zile, format din vineri, sâmbătă și duminică (25-27 decembrie).

În schimb, a doua zi de Crăciun, sărbătorită pe 26 decembrie, va cădea într-o zi de sâmbătă. Pentru majoritatea angajaților, această zi nu aduce timp liber suplimentar, deoarece coincide cu weekendul.