Sindicaliştii au anunţat suspendarea negocierilor cu conducerea companiei şi declanşarea conflictului colectiv de muncă. Compania susţine că nu poate mări salariile în acest an fără a pune în pericol stabilitatea financiară, capacitatea de a asigura funcţionarea în siguranţă şi protejarea locurilor de muncă.

Preşedintele Sindicatului Liber Petrochimistul din cadrul Rafinăriei Petromidia, Petre Tancău, a declarat, vineri, pentru News.ro, că în cursul zilei de joi a a avut loc o negociere legată de drepturile salariale şi nu s-a ajuns la nicio înţelegere.

”La propunerea noastră de solicitare de creştere de salariu au venit cu propuneri să se acorde două bonusuri, iar salariaţii nu sunt de acord. Din această cauză, ei au protestat de dimineaţă”, a afirmat Petre Tancău, care a precizat că această acţiune nu a fost organizată de sindicat.

El a afirmat că propunerea a fost de creştere a salariilor cu 1.500 de lei.

”În consiliul sindicatului s-a hotărât să suspendăm negocierile şi să trecem la procedura de declanşare a conflictului de muncă. Colegii mei le-au prezentat oamenilor această concluzie, dar nu vor să plece. Ei doresc ca cineva de la administraţie să le explice de ce nu se găsesc bani pentru ei. Propunerea noastră a fost creştere de 1.500 de lei. Ei au venit cu propunerea de a acorda două bonusuri pe anul 2026”, a mai afirmat liderul Sindicatului Liber Petrochimistul.

Rompetrol anunță că nu poate mări salariile în 2026

Reprezentanţii KMG International (Rompetrol) au explicat, vineri, printr-un comunicat de presă, de ce nu pot fi mărite salariile în 2026.

”Având în vedere menţinerea regimului de impozitare excesivă pe cifra de afaceri în 2026, precum şi nivelul extrem de îndatorare şi pierderile financiare acumulate până la finalul anului 2025, în special la nivelul rafinăriei, KMG International nu poate, în mod responsabil, să se angajeze la o majorare salarială generală în 2026 fără a pune în pericol stabilitatea financiară, integritatea fluxurilor de numerar şi capacitatea de a asigura funcţionarea în siguranţa şi protejarea locurilor de muncă. Nu este o chestiune de disponibilitate, ci o realitate financiara. Prioritatea noastră în 2026 trebuie să rămână protejarea locurilor de muncă şi funcţionarea sigură şi neîntreruptă a platformelor de producţie şi distribuţie, într-un cadru fiscal excesiv şi nesustenabil care continuă să penalizeze activităţi industriale cu marje reduse şi consumă lichidităţi ce ar putea susţine investiţiile şi creşterile salariale”, se arată în comunicatul KMG International.

Compania a adăugat că doreşte să continue discuţiile cu organizaţiile sindicale pentru a reanaliza indexările salariale începând cu 2027, odată cu eliminarea poverii impozitării pe cifra de afaceri şi restabilirea predictibilităţii financiare.

Compania oferă un bonus de 6,3% din salariul net anual

KMG International a explicat în ce constă acordarea acelor bonusuri.

”Propunerea vizează acordarea unui bonus de performanţă pentru 2025, destinat tuturor angajaţilor, ca recunoaştere directă şi echitabilă a contribuţiei fiecăruia la rezultatele excepţionale din 2025. În acelaşi timp, acest bonus va compensa integral impactul estimat al inflaţiei din 2026, protejând puterea de cumpărare deja de acum. Cuantumul acestui bonus unic reprezintă în fapt 6,3% din salariul net anual al fiecărui angajat (сare reprezintă în medie 5.000 ron net pentru cei peste 2.280 de colegi din cele 5 companii reprezentate de Sindicatul Liber Petrochimistul)”, a precizat sursa citată.

De asemenea, managementul propune introducerea unui bonus recurent de Ziua Petrochimistului, în valoare de 500 lei net, care să fie acordat anual, începând cu 2026.

