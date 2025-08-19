Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut pentru unul dintre simbolurile României

Cabana Babele a fost scoasă la vânzare de un site imobiliar, care cere 1,6 milioane de euro în schimbul unuia dintre simbolurile României. Cabana se află într-o stare avansată de degradare, în ciuda notorietății și a locației sale excepționale.

”Vă prezentăm spre vânzare Cabana Babele!”, începe anunțul postat zilele acestea de un site de imobiliare, care cere 1,6 milioane de euro pentru emblematicul popas aflat la o altitudine de 2.206 metri, pe platoul Bucegi, lângă formațiunile Sfinx și Babele.

”Cabana Babele, locație unică în inima Bucegilor” reprezintă pentru investitori ”destinație ideală: hotele 4 stele+, restaurant, proiect turistic premium”, spune anunțul, care exemplifică: ”Unități de cazare, spa și wellness, restaurant panoramic, spații pentru evenimente private și corporate”.

Potrivit anunțului de vânzare, clădirea cu o suprafață de 1.764 metri pătrați este construită în 1970, are trei etaje, peste 20 de camere, este disponibilă imediat și necesită renovare.

Nu este prima oară când Cabana Babele este scoasă la vânzare, dar de data aceasta se cere cel mai mare preț.

Sute de mii de turiști anual

”Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional. Proprietatea se află la doar câțiva metri de formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc.

Accesul este facil atât prin telecabina din Bușteni, care oferă o experiență spectaculoasă de călătorie, cât și rutier, pe traseul Transbucegi, ceea ce garantează un flux constant de vizitatori în toate anotimpurile. Zona este inclusă în ghidurile turistice internaționale și atrage anual sute de mii de turiști români și străini”, se arată în anunțul de vânzare.

