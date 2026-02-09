Concluziile acestui studiu sunt confirmate și de specialiști de la noi.

Această bunică are grijă zilnic de nepoata ei de 3 ani și se joacă împreună. Spune că, datorită acestor activități, simte că trăiește a doua tinerețe.

Monica Hohota, bunică: „Mă ajută să am o minte sănătoasă și o gândire mai tânără. Am început să memorez mai ușor. Am mai multă forță. Un copil te întinerește, ai vibe-ul ăla mai bun, ești ancorat în ce face el.”

Și această bunică, în vârstă de 70 de ani, dedică zilnic timpul nepoțelului ei. Printre altele, iese cu el în parc.

Rodica Cojocaru, bunică: „Mă simt mai plină de viață. Pentru că pur și simplu nepoții nu te lasă, ei te determină să fii mai activ.”

Un studiu realizat de o cercetătoare româncă de la Universitatea Tilburg din Olanda arată că bătrânii care au grijă de nepoții lor capătă o fluență mai bună în vorbire, spre deosebire de cei care nu se ocupă de cei mici.

Iar bunicile, în special, își îmbunătățesc în timp memoria episodică.

Flavia Cherecheș, autoarea cercetării: „Le-a fost evaluată memoria și fluența verbală. Au prezentat și un declin cognitiv mai lent. Îngrijirea înseamnă activitate fizică, activitate socială, stimulare mentală și toți acești factori împreună ar putea susține o îmbătrânire cognitivă sănătoasă.”

Specialiștii au observat aceleași efecte și în cazul pacienților geriatrici, în România.

Ramona Ștefăniu, medic geriatru la Spitalul IC Parhon Iași: „Le antrenează memoria, atenția, perspicacitatea, limbajul. În momentul în care au acești nepoți și gradul de socializare este mai mare, iar atenția este antrenată zilnic, clar sunt diferențe în ceea ce privește calitatea vieții.”

Eleonora Pastrăvanu, bunică-pacient: „Avem program de masă, program de somn. Am energie. Mă simt tânără. Sunt mulțumită, veselă, ageră.”

În paralel, cercetătorii au descoperit că vârstnicii fără nepoți pot ajunge la aceleași rezultate pozitive dacă includ în viețile lor activități fizice și sociale.