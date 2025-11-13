Porcul de Crăciun, mai scump și mai greu de găsit din cauza pestei porcine. Prețul pe un kilogram începe de la 22 de lei

Porcul, vedeta mesei de Crăciun, începe deja să fie căutat la poarta fermelor a gospodăriilor ori pe internet. Prețul mediu pentru kilogram pentru un porc în viu se apropie de 7 lei potrivit, Ministerului Agriculturii.

Într-o fermă din județul Alba anul acesta sunt căutați purceii care să nu mai depășească 100 de kilograme.

Atenție, însă în mai multe județe nu vor fi stocuri mari din cauza pestei porcine africane. În 60 de focare din țară au fost luate deja măsuri drastice.

O parte dintre porcii din rasa marele alb sunt deja rezervați cu 10 lei pe kilogram, în viu.

Ioan Miclea, crescător de porci: „La o familie ajunge 4-5 luni, e suficient un porc de 130 de kg”.

În carmangerii prețul pentru un kilogram de carne de porc pornește de la 22 lei.

Adrian Elecfi, proprietar carmangerie: „Cea mai cerută este spata cu slănină sau pulpa cu slănină. E mai savuroasă, are și un pic de grăsime, nu e numai carne seacă”.

În același timp, în toată țara sunt active 60 de focare de pestă porcină africană. 58 de gospodării și două ferme din Satu Mare și Teleorman sunt afectate.

În Mureș au fost omorați 24 de porci din gospodării. Erau crescuți pentru a fi vânduți înainte de Crăciun.

dr. Goga Lucian, director adjunct DSVSA Mureș: „Am aplicat măsurile legale, ucidere în focar."

Și în Năvodari s-au luat măsuri.

Corespondent PRO TV: „După ce au fost sacrificați cei 20 de porci ai gospodăriei, zona se află sub supraveghere pentru 30 de zile. Asta înseamnă că, pe o raza de 10 kilometri nu se pot vinde și nici nu se pot organiza expoziții ori târguri de porci. În această zonă intră și o fermă comercială."

Corina Ivanciu, purtător de cuvânt DSVSA Constanța: „Ancheta epidemiologică este în curs de desfășurare. Încercăm să vedem dacă în această gospodărie au fost aduși fără să fie anunțat medicul veterinar porci din exploatații care puteau să aibă acest virus."



dr. Cristian Mortasivu, director ANSVSA: „Evitarea comerțului clandestin și asigurarea unui minim de condiții de biosecuritate sunt în măsură să asigure cetățenilor sărbători liniștite."

Din august și până acum au fost sacrificați aproape 14.000 de porci din cauza pestei.

