Pralinele cu urechi de porc, vedetele Târgului de ciocolată de la Iași. Ce sortimente neobișnuite au mai fost pe listă

16-11-2025 | 07:50
Ciocolata este vedetă în acest weekend la Iași, unde mii de pofticioși au venit la un târg de profil. Oamenii și-au făcut provizii dulci, inclusiv din sortimentele speciale, cum ar fi cele cu palincă sau cu foiță de aur.

autor
Elena Bejinaru

Într-un centru comercial din Iași, zeci de cofetari s-au întrecut în arome și sortimente dulci.

Vizitatorii au găsit inclusiv Coiful de la Coțofenești din ciocolată.

Chef Dalia: „Am lucrat 50 de zile, sculptură manuală din ciocolată pură, cu foiță de aur. Istoria noastră dulce din ciocolată.”

Curioșii au putut încerca și sortimente mai puțin obișnuite - praline cu palincă, gorgonzola sau urechi de porc.

Femeie:Grăsimea de porc că e dulce și e compatibilă cu ciocolată, e foarte plăcut, în schimb simți textura gelatinoasă a urechii de porc.”

Bărbat:Este urechea! Este peste așteptări. E luptă mare cu piesa de rezistență.”

Și ciocolata clasică a avut succes.

Fată:Am venit aici strict pentru poftă.”

Băiat: „Ciocolata mea preferată este cea cu lapte, are un gust foarte fin și pe placul meu. O senzație foarte plăcută și de confort.”

Femeie: „Ciocolata românească este mult mai delicioasă! Important e să aibă gust și calitate și rafinamentul ăla, așa, în ciocolată, sensibilitatea când o pui pe limbă să nu rămână groasă.”

Privirile au fost ațintite și pe ciocolata în forma celebrei jucării Labubu. Și sortimentele pe bază de miere au fost căutate.

Nu lipsesc nici atelierele creative.

Ioana Pană, reprezentant eveniment:În fiecare zi avem demonstrații de dimineață până seară, în care oamenii pot vedea cum se face ciocolata, cum se face o pralină de ciocolată.”

Târgul se încheie astăzi.

Dată publicare: 16-11-2025 07:50

