Aeroportul din Bordeaux a fost închis, în condițiile în care flăcările se apropie periculos de suburbiile orașului.

25.000 de oameni au fost evacuați și în Spania. Militarii au fost trimiși în ajutorul pompierilor epuizați.

Asta, într-o încercare disperată de a împiedica unirea a două incendii extrem de periculoase și „imposibil de controlat”.

Pompierii francezi luptă cu focul în condiții cumplite. Fumul te sufocă, iar cerul este de un portocaliu amenințător.

În peninsula Cap Ferret, la vest de Bordeaux, flăcările au înghițit vegetația și zeci de locuințe.

Toți turiștii, dar și localnicii au fost evacuați pe parcursul zilei de ieri cu bărcile sau pe uscat.

Locuitori: „Suntem epuizați. Nu vrem decât să se termine totul. Pompierii să oprească focul ăsta oribil și să ne întoarcem la vacanța noastră. Tot ce vedeți aici sunt oameni care încearcă să abandoneze peninsula cât mai repede posibil”.

Alte trei localități din departamentul Gironde au fost evacuate că măsură de precauție.

Locuitor: „Ne-am confruntat cu exact aceeași situația în urmă cu patru ani. Și atunci au intervenit zeci de pompieri și au reușit să împiedice focul să treacă șoseaua de acces către localitatea Ares. Acum, scenariul se repetă”.

Localnicii n-au uitat nici de animale.

Incendiul din departamentul Gironde a izbucnit miercuri, dar s-a extins violent în ultimele două zile în condiții de arșiță și vânt puternic. Autoritățile au anunțat aseară că aproape 13.000 de hectare de teren sunt distruse.

Jean-Luc Gleyze, pompier: „Temperaturile sunt mari, trec de 30 de grade, iar vântul este imprevizibil alimentând acest incendiu dificil de controlat”.

Un alt incendiu arde necontrolat spre sud, pe coasta Atlanticului, în departamentul Landes. Au fost evacuate două localități - aproape 23.000 de oameni - un camping, un azil pentru bătrâni și o tabără pentru copii. 500 de pompieri au fost mobilizați în lupta cu focul care a distrus locuințe, magazine și depozite.

Locuitor: „Suntem în război cu acest incendiu. Nu pot descrie altfel situația. E o tragedie: pentru cei care aveau magazinele arse, pentru angajați și pentru toți turiștii care voiau doar să-și petreacă vacanța aici”.

După ce a fost adus sub control, și incendiul declanșat în departamentul Var, din sud-estul Franței, s-a reactivat în condiții de vânt puternic. Flăcările amenințau aseară trei localități.

În Spania, trei incendii produse în apropierea Madridului s-au unit aseară într-o vâlvătaie uriașă.

Mai multe localități situate la câteva zeci de kilometri de periferia capitalei spaniole au fost evacuate.

Și în Castilla y Leon, unde se extinde un alt incendiu periculos, au fost ordonate noi evacuări. Vâlvătaia a devastat un camping și amenință mai multe localități.

Oamenii sunt la capătul puterilor. Mai ales că unii dintre ei și-au petrecut deja două nopți în centrele puse la dispoziție de autorități.

Locuitor: „Ne-au zis să ieșim din case repede și să ne îndreptăm spre sala de sport. Am luat-o la fugă. Nu puteai să respiri de fum, a fost groaznic”.

Guvernul spaniol a decretat "stare de urgenţă de interes naţional" în regiunea Madrid şi în provincia învecinată Ávila. Măsura permite statului să mobilizeze mai multe resurse în lupta cu focul.