Pe de altă parte și obiceiurile s-au schimbat. În timp ce vânzările de bere la pet, draft și sticlă, sunt mai mici, berea la doză, și cea fără alcool, are tot mai mulți adepți.

Când vine vorba de bere, românul știe clar ce să aleagă. Și totuși, chiar și atunci când este perfect răcită, pentru unii nu mai are același farmec. Și nu din cauza gustului, ci a prețului.

Piața berii a înregistrat în 2025 cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani, de 14,4 milioane de hectolitri, potrivit datelor făcute publice de Asociația Berarii României.

De vină sunt accizele tot mai mari care s-au resimțit în fiecare halbă. Prețul mediu al unui litru de bere a urcat cu 13% într-un singur an, așa că oamenii au început să-și regândească alegerile.

Corespondent PRO TV: „Vânzările de bere la pet, dar și la draft au scăzut, într-un singur an, cu mai bine de 5 procente. Deși rămâne una dintre cele mai râvnite, și berea la sticlă a avut o scădere a vânzărilor de 1,5%. Vine tare din urmă, însă, berea la doză. Aici vedem o creștere a vânzărilor de aproape 9 procente. Între aceste 4 tipuri de bere există clar o diferență de preț, însă, am întrebat specialiștii dacă și gustul diferă”.

Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României: „Este fix aceeași bere. Percepția joacă un rol important. Recomand oricui să facă un experiment simplu, să cumpere aceeași bere în trei tipuri de ambalaje și să încerce să identifice care pahar de bere vine din orice tip de ambajaj și vă garantez că nimeni nu poate să își dea seama. Este pur și simplu același gust”.

Client: „La sticlă, la ciob. Sau la draft dacă prind pe undeva, e bună. Nu-mi place mie, parcă se simte așa mai ieftin”.

Dincolo de preț și ambalaj, și publicul băutor de bere s-a mai schimbat. Așa se face că variantele fără alcool sunt tot mai cerute. Femeile, șoferii, dar și generația tânără căreia...

Constantin Neacșu, managerul unui local: „Chiar avem un produs nou și este foarte cerut, din ce în ce mai mult. În funcție de zi și de oră toată lumea ajunge să consume, până la urmă, o bere fără alcool”.

Indiferent de preferințe, pentru mulți berea rămâne răsplata la finalul unei zile lungi.