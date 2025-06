Beach, Please! lansează biletele de o zi. Prețurile pornesc de la 90 de euro pentru o zi de festival

Fanii care își doreau să trăiască experiența Beach, Please! 2025 măcar pentru o zi au, în sfârșit, ocazia: biletele de o zi au fost lansate oficial pe bilete.beach-please.ro.

Decizia vine ca răspuns la miile de cereri din partea comunității și completează gama de opțiuni de acces pentru cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

„Ne-am dorit mereu ca Beach, Please! să fie un festival al generației noastre – și nu doar pentru cei care doresc sau își permit să stea toate cele 5 zile. Biletul de o zi înseamnă că poți veni pentru artistul tău preferat, pentru o zi de vară memorabilă, fără să simți că ai ratat totul dacă nu ajungi tot weekendul. E vibe-ul Beach, Please!, accesibil pentru mai mulți oameni,” a declarat Selly, co-fondator al festivalului.

Prețurile biletelor de o zi variază între 90 și 120 euro pentru General Access, în funcție de zi, și pot ajunge până la 220 euro pentru Ultra VIP + Golden Circle. Cele mai accesibile bilete sunt pentru ziua de joi, 10 iulie – 90 euro (General Access) sau 110 euro (General Access Plus). Vineri și duminică, biletele General Access si General Access Plus costă 100-120 euro, iar sâmbătă, când sunt programate cele mai așteptate show-uri, prețurile urcă până la 140 euro pentru General Access Plus și 170 euro pentru Golden Circle. Toate biletele sunt disponibile acum în număr limitat, exclusiv pe platforma oficială a festivalului.

Lansarea biletelor de o zi vine într-un moment de efervescență maximă pentru Beach, Please!, după ce organizatorii au anunțat în ultimele săptămâni două nume uriașe: 21 Savage, în premieră în România, și A$AP Rocky, superstarul global care va transforma plaja din Costinești într-o scenă mondială.

Line-up-ul Beach, Please! 2025 include deja peste 20 de artiști internaționali – de la Young Thug, Lil Baby și Ken Carson, până la Yeat, Lil Pump, Swae Lee și Denzel Curry – alături de unii dintre cei mai iubiți artiști români, precum INNA, Alex Velea, Smiley și Connect-R.

Cu peste 100.000 de bilete deja vândute și un record de engagement online, Beach, Please! 2025 se anunță cel mai mare eveniment muzical din Europa de Est. Acum, cu opțiunea de a participa chiar și pentru o singură zi, experiența devine și mai accesibilă pentru toți cei care vor să simtă vibe-ul verii acolo unde începe cu adevărat: la Costinești.

