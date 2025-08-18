Bătaie cu oale și încălțăminte între două familii din Dolj, din cauza unui covor pus la uscat. S-a lăsat cu rețineri

Stiri Diverse
18-08-2025 | 20:07
Cinci bărbați din Dolj au fost reținuți, după un scandal între două familii. Cearta a pornit după ce un covor a fost pus la uscat pe gardul uneia dintre familii, iar proprietarii au cerut să fie luat de acolo.

Roxana Vlădășel

Cum părțile nu s-au înțeles, s-a ajuns la o încăierare generală în care s-au folosit oale, încălțăminte, lemne și un spray lacrimogen. Polițiștii au ridicat opt persoane pentru audieri.

Asupra uneia dintre ele au găsit un cuțit. O femeie a fost transportată la spital cu atac de panică și răni ușoare, dar nu a avut nevoie de internare. Cei cinci suspecți, cu vârste între 22 și 31 de ani, vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru o măsură preventivă.

Bărbații sunt acuzați de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Etichete: bataie, covor,

Dată publicare: 18-08-2025 20:07

