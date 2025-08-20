Bătaie cu săbii și topoare în plină stradă, în Brăila. Două grupări cu posibile legături interlope au intrat în conflict

20-08-2025 | 17:43
Bătaie trafic
Pro Tv

O încăierare violentă a avut loc în plină stradă, în Brăila. Două grupări despre care există informații că ar avea legături cu lumea interlopă s-au intersectat în trafic, iar conflictul a degenerat rapid.

Dan Cucu

Bărbații au coborât din mașini și în prezența trecătorilor și a șoferilor blocați în trafic au început să se lovească între ei cu bâte, săbii și topoare.

La un moment dat, o tânără coboară dintr-un autoturism și fuge.

Un singur bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

Niciuna dintre persoanele implicate nu a depus plângere penală și nu a solicitat ordin de protecție.

bataie iasi
Un șofer a fost bătut cu pumnii în trafic, în Iași. Polițiștii îi caută pe toți cei implicați în scandal. VIDEO

Poliția a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Cei implicați în scandal au fost identificați și urmează să fie chemați la audieri.

Sursa: Pro TV

