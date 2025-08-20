Bătaie cu săbii și topoare în plină stradă, în Brăila. Două grupări cu posibile legături interlope au intrat în conflict
O încăierare violentă a avut loc în plină stradă, în Brăila. Două grupări despre care există informații că ar avea legături cu lumea interlopă s-au intersectat în trafic, iar conflictul a degenerat rapid.
Bărbații au coborât din mașini și în prezența trecătorilor și a șoferilor blocați în trafic au început să se lovească între ei cu bâte, săbii și topoare.
La un moment dat, o tânără coboară dintr-un autoturism și fuge.
Un singur bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.
Niciuna dintre persoanele implicate nu a depus plângere penală și nu a solicitat ordin de protecție.
Poliția a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.
Cei implicați în scandal au fost identificați și urmează să fie chemați la audieri.