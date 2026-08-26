Sunt ceasuri care nu mai sunt o extensie pentru telefonul mobil, ci sunt unele care atrag foarte ușor atenția pentru ce pot să facă pentru monitorizarea sănătății.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Producătorii de ceasuri au scos ce e mai bun în ultimele luni, cum ar fi cele de la Samsung, Garmin sau Google.
Sunt ceasuri care nu mai sunt o extensie pentru telefonul mobil, ci sunt unele care atrag foarte ușor atenția pentru ce pot să facă pentru monitorizarea sănătății.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.