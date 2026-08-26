Vreme rea în mai multe regiuni din România. Ploile torențiale vin cu vijelii și grindină | HARTĂ

Vremea
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Ploaie
Inquam Photos / Octav Ganea

ANM a emis două atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale, valabile miercuri și joi în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează că ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, vijelii și grindină.

autor
Sabrina Saghin

Prima atenționare este valabilă miercuri, 26 august, între orele 10:00 și 23:00, în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp și prin acumulare, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Ploile se extind joi

Joi, 27 august, între orele 12:00 și 23:00, un nou cod galben va fi valabil în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali.

Și aici sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Meteorologii avertizează că, izolat, se pot produce vijelii cu rafale de 50-70 km/h și poate cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Cum va fi vremea în București

În București, temperaturile vor scădea față de intervalul anterior. Miercuri, maxima va fi de 29-30 de grade, iar cerul va avea înnorări temporare. Trecător va ploua slab în primele ore și din nou spre sfârșitul intervalului.

Joi, cerul va fi înnorat, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse, cu cantități de apă în general de 4-10 litri pe metru pătrat. Sunt posibile și descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări în timpul ploilor, cu rafale de 45-55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

Vremea azi, 26 august 2026. Temperaturile scad, iar ploile și furtunile pun stăpânire pe mai multe regiuni

Sursa: ANM

Etichete: vreme rea, ploi torentiale, vijelii, grindina,

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