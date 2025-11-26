Bâlci cu muzică vulgară și grătare în parc, lângă Parlament, cu aviz de la Primăria Capitalei (Foto&Video)

E duminică după-amiază și în Parcul Izvor – situat în vecinătatea Palatului Parlamentului – răsună o melodie ritmată: „Trompa, trompa, ce să fac cu trompa!, ce ziceau habar n-aveam, jur că nu înțelegeam”.

Muzica răzbate prin fum de grătar, miros de mici și pe lângă tarabe cu haine de tot felul: de la pantaloni negri de trening cu dungă albă, la ii și căciulițe croșetate. La unele tarabe, gablonțuri.

Se întâmplă la unul dintre târgurile pe care Primăria Capitalei le avizează ca pe „adunări publice”, fără să verifice în vreun fel calitatea conținutului pe care organizatorii îl pun la dispoziția bucureștenilor.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













