Acest fost paraşutist din armata britanică a plecat din Chile, în 1998, şi şi-a stabilit două reguli ale periplului: să nu folosească niciun mijloc de transport în călătoria sa şi să nu se întoarcă acasă înainte să-şi încheie provocarea, potrivit News.ro.

Britanicul în vârstă de 57 de ani şi-a încheiat ultima etapă a epopeei luni, la prânz, ajungând la casa mamei sale, Angela, pe care a strâns-o în braţe cu emoţie în faţa camerelor de filmat şi aparatelor foto.

Aclamat de către vecini, el şi-a reîntâlnit fiul, Adam, în vârstă de 36 de ani, şi a întâlnit-o pentru prima oară pe nepoata, în vârstă de 12 ani.

Karl Bushby a parcurs pe jos tot continentul american, a traversat Strâmtoarea Bering din Alaska spre Rusia, iar apoi a mers prin Asia Centrală şi Europa, prin peisaje de la junglă la munte şi de la deşerturi la mări de gheaţă.

"N-am făcut asta singur (...). Nu vă imaginaţi numărul de persoane care au fost implicate pentru a depăşi obstacolele", de la refuzuri de viză şi până la traversarea Canalului Mânecii înot, a declarat el luni, la o ceremonie în faţa Primăriei din Hull.

Sute de locuitori şi-au primit acolo eroul, cu o banderolă cu mesajul "Bine ai venit acasă, Karl!". "Toată lumea este mândră de tine, mândră de curajul tău", l-a salutat primăriţa Maria Coward.

"Eu îl consider pe Karl incredibil. Îl urmăresc de opt ani şi a mers de când m-am născut. Este genial!", a declarat AFP o însărcinată cu marketingul, Erin Anderson, în vârstă de 28 de ani.

Vize și pandemia

Un purtător de cuvânt al Guvernului lui Andy Burnham a salutat "realizarea extraordinară" a lui Karl Bushby şi a declarat că "prim-ministrul este fericit să-l vadă revenind în Regatul Unit".

Aventurierul, care s-a declarat "absolut copleşit" de primirea în ţara sa, a fost aclamat duminică în timp ce traversa Podul Humber, la aproximativ trei ore de mers pe jos de casa sa, pe o ceaţă densă.

Karl Bushby şi-a început aventura la vârsta de 29 de ani, după eşecul căsătoriei sale şi plecarea soţiei sale în Irlanda de Nord împreună cu fiul lor.

Drumul i-a fost întrerupt de mai multe ori. Moscova i-a refuzat viza timp de mai mulţi ani. Iar alte probleme cu viza, criza financiară din 2008 şi pandemia covid-19 l-au costat, în total, 14 dintre cei 28 de ani de călătorie, a declarat el AFP. În aceste perioade, aventurierul şi-a pus călătoria între paranteze. El a locuit în Mexic, iar apoi şi-a reluat drumul, după ce i-a permis situaţia. El a traversat 29 de ţări.

"Noi am ţinut piept unor Guverne. Noi am înfruntat anumite provocări foarte grele (...). A fost un efort mondial, planetar", a declarat el luni.

Documentar

El a ajuns în Regatul Unit în octombrie, după ce a traversat Canalul Mânecii înot din nordul Franţei. Un grup mic de apropiaţi, din care face parte şi tatăl său, l-a primit pe plajă, în apropiere de Dover, în sudul Angliei.

"Este bine să simt din nou pământul britanic sub picioare, după toţi aceşti ani", declara atunci, într-un comunicat, Karl Bushby.

"Nu a fost uşor, dar asta era toată provocarea: să dovedesc că pot să fac mai mult decât credeam că sunt capabil. Putem toţi să realizăm mai mult decât ne imaginăm", adăuga aventurierul.

Realizatorul german Werner Herzog şi o echipă de filmare l-au însoţit pe Karl Bushby la întoarcere, iar cineastul pregăteşte un documentar despre drumeţia sa, intitulat "Walk of Life".

Societatea de producţie a filmului l-a susţinut pe fostul paraşutist de 16 ani, oferindu-i un sprijin financiar şi logistic.

Într-un interviu acordat AFP în nordul Franţei, luna trecută, Karl Bushby şi-a exprimat o anumită nelinişte faţă de ideea reîntoarcerii la o viaţă normală în Regatul Unit.

"Va trebui să încerc să reintru în lumea adulţilor", a recunoscut el.