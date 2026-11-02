Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Transportation Security Administration (TSA) din SUA au încheiat luni un Memorandum care permite celor două instituţii să coopereze şi să facă schimb de informaţii relevante pentru securitatea aviaţiei civile din ambele state, potrivit Agerpres.

TSA se află în subordinea Departamentului de Securitate Naţională al SUA şi are drept obiectiv protejarea sistemului de transport naţional.

Documentul a fost semnat, din partea TSA, de către ambasadorul SUA la Bucureşti, Excelenţa Sa Darryl Nirenberg, iar, din partea SRI, de către directorul interimar, generalul Răzvan Ionescu.

SRI: Relația cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă

„Relaţia SRI cu agenţiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informaţii şi a derulării de activităţi comune, în plan operaţional, analitic şi de pregătire, şi este una care ne inspiră şi ne obligă să menţinem un nivel înalt de calitate şi profesionalism", a declarat generalul Răzvan Ionescu, în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului.

„Statele Unite şi România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre ţările noastre, aprofundează schimbul de experienţă şi de bune practici şi intensifică angajamentul nostru comun faţă de siguranţa călătorilor noştri", a declarat ambasadorul Darryl Nirenberg.