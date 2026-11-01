Să ajungă în Marea Britanie, fără să folosească vreun mijloc de transport.

Acum, la 57 de ani, este la doar câțiva pași de linia de sosire.

Karl Bushby, aventurier: „Este o provocare uriașă, care presupune un stil de viață extraordinar. Iar lumea mi-a spus: „Nu, nu poți face asta. Nu ești genul de om capabil să ducă la capăt o asemenea aventură.” Și aveau dreptate. Nu eram cu nimic special. Știți, din punct de vedere fizic, îmi este greu să fac față multor lucruri.”

Karl Bushby a plecat la drum în urmă cu 28 de ani, de undeva din America de Sud. Avea 500 de dolari în buzunar și un plan considerat imposibil: să ajungă în Marea Britanie, fără să folosească vreun mijloc de transport. Toată averea lui într-un căruț.

Karl Bushby, aventurier: „Unelte și truse pentru repararea anvelopelor, plus tot felul de alte lucruri care s-ar putea strica. Și abia astăzi am observat că anvelopa începe să se subțieze. Dar vom ajunge acasă.”

În total, Karl a traversat 29 de țări, jungle, deșerturi și regiuni arctice. A supraviețuit atacurilor, bolilor, întâlnirilor cu animale sălbatice și chiar unei tentative de traversare a Strâmtorii Bering pe gheață.

Karl Bushby, aventurier: „În America Centrală și de Sud, viața era mult mai simplă. Nu aveam sponsori, așa că singura responsabilitate era față de mine însumi. Când trebuia să trec granițele, mai ales în America de Sud, nu aveam bani sau alte resurse. Așa că făceam pur și simplu ce trebuia ca să merg mai departe.”

Birocrația, existentă oriunde în lume, restricțiile de la frontiere, pandemia și tensiunile geopolitice i-au prelungit aventura cu aproape două decenii peste estimările inițiale.

Karl Bushby, aventurier: „Rusia mi-a răpit foarte mult timp. Mi-au trebuit aproape 10 ani ca să traversez Rusia. Am avut nevoie de șase ani pentru cele două Americi și de încă 10 ani ca să ies din Rusia.”

După aproximativ 50.000 de kilometri, Bushby mai are de parcurs mai puțin de 50 până la Hull, orașul în care îl așteaptă mama sa. Sosirea este programată pentru mâine.

Karl Bushby, aventurier: „Omenirea merită toate eforturile. Din punctul meu de vedere, suntem o specie extraordinară. Am întâlnit 99,9999% dintre cei mai buni oameni pe care îi poate oferi omenirea. În fiecare cultură, în fiecare țară, am întâlnit aceeași deschidere, aceeași bunătate. Iar asta este o veste bună și oamenii trebuie să-și amintească mereu acest lucru, mai ales în ultima vreme. Este important în special pentru tineri. Sfatul meu pentru ei este să iasă în lume și să călătorească, e cea mai bună educație pe care o pot primi.”