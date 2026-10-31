Britanicul care a pornit într-o călătorie de aproape trei decenii, în care a străbătut pe jos zeci de mii de kilometri pentru a ajunge acasă, se află la doar 30 de mile (aproximativ 48 de kilometri) de destinație. Karl Bushby, în vârstă de 57 de ani, a plecat în urmă cu 28 de ani din sudul Americii și și-a propus să ajungă în orașul natal, Hull, din nordul Angliei, fără să folosească vreun mijloc de transport. Acum, când finalul aventurii este atât de aproape, britanicul recunoaște că nu știe ce va face după ce își va încheia călătoria, notează The Mirror.

Karl Bushby avea doar 29 de ani când, pe 1 noiembrie 1998, a pornit din extremitatea sudică a Americii de Sud, cu destinația Hull. De atunci, a parcurs aproximativ 31.000 de mile (50.000 de kilometri), traversând patru continente și înfruntând unele dintre cele mai periculoase situații imaginabile: a dat nas în nas cu un urs polar, a traversat ape din Columbia populate de crocodili, a fost atacat de o mulțime furioasă în Peru și a fost salvat cu elicopterul de pe o banchiză care plutea în derivă în strâmtoarea Bering.

În prezent, aventurierul traversează zona rurală din Lincolnshire, trăgând după el un cărucior în care își transportă echipamentul de camping. Când va ajunge în cele din urmă acasă, în comitatul Humberside, va fi întâmpinat de mama sa, Angela.

„Scopul și motivul meu de a trăi sunt pe cale să dispară. Va fi dificil să încerc să mă reintegrez într-o societate pe care nu o mai cunosc”, a mărturisit Karl Bushby.

Începutul călătoriei de 50.000 de kilometri

Fost parașutist în armata britanică, Bushby a avut ideea acestei aventuri în urma unei felicitări primite de la tatăl său, Keith, la mijlocul anilor '90. Veteran al armatei, acesta i-a povestit despre o dispută între membri ai trupelor speciale, care discutaseră dacă ar fi posibil ca cineva să ajungă pe jos din Londra la New York, traversând podul terestru Bering, o porțiune înghețată a Oceanului Pacific dintre Alaska și Siberia.

Bushby și-a stabilit două reguli stricte: nu avea voie să folosească niciun mijloc de transport pentru a înainta și trebuia să ajungă acasă exclusiv pe jos. În 1998, a pornit la drum cu doar 300 de lire sterline în buzunar și a înfruntat, la scurt timp, vânturi de intensitate uraganică în stepa Patagoniei.

Ulterior, a reușit să evite un război civil în periculoasa regiune Darien Gap, o zonă de junglă și munți care desparte America de Nord de America de Sud. În 2001, a fost închis timp de 18 zile după ce a traversat o zonă de frontieră cu acces restricționat din Panama.

Una dintre cele mai dificile etape ale călătoriei a fost traversarea strâmtorii Bering, în 2006, alături de aventurierul american Dimitry Kieffer. Cei doi au fost la un pas de moarte după ce au căzut în apa înghețată și au riscat să-și piardă toate proviziile. După ce au reușit să ajungă de cealaltă parte, au fost arestați de autoritățile ruse și amenințați cu deportarea pentru că intraseră ilegal în țară.

Traversarea Rusiei a durat aproape zece ani, din cauza problemelor legate de vize și a condițiilor meteorologice extreme, care permiteau deplasarea doar câteva luni pe an.

În 2012, după ce Rusia i-a refuzat viza, Bushby a pornit pe jos din Los Angeles până la Ambasada Rusiei din Washington DC, în semn de protest. Demersul său a contribuit, în cele din urmă, la obținerea documentelor necesare. De fiecare dată când întâmpina noi obstacole în Rusia, se întorcea în Statele Unite sau în Mexic, pentru a reduce cheltuielile, apoi aștepta o nouă oportunitate de a reveni în locul în care își întrerupsese traseul.

Aventurierul a fost urmărit de poliție în China, a fost nevoit să-și întrerupă călătoria pentru o perioadă îndelungată din cauza pandemiei de COVID-19 și a traversat înot Marea Caspică timp de 31 de zile, după ce tensiunile geopolitice au blocat rutele prin Rusia și Iran.

Pe parcursul celor aproape trei decenii, Bushby și-a găsit și dragostea. A avut o relație de șapte ani cu o femeie din Columbia și una de trei ani cu o femeie din Japonia, însă stilul său de viață nomad a făcut imposibilă continuarea ambelor relații.

Aventurierul are un fiu din prima căsătorie, care a crescut în mare parte fără el în timpul expediției și care are acum puțin peste 30 de ani.

Pe 5 octombrie, tatăl său l-a întâmpinat pe plaja din Dover, după ce Bushby a traversat înot Canalul Mânecii. În schimb, aventurierul nu și-a mai văzut mama de zece ani.

Călătoria sa a fost pusă în pericol și de probleme financiare. Sponsorii s-au retras după criza economică din 2008, iar în ultimii 16 ani, Bushby s-a bazat în principal pe sprijinul unei companii media din Statele Unite, care produce un documentar despre expediția sa, în regia cineastului Werner Herzog.